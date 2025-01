Resumen diario: la menor inflación subyacente impulsa el optimismo en Wall Street 📈

Los índices estadounidenses suben con fuerza hoy debido a la menor inflación subyacente en diciembre. Los principales índices suben más del 1,5%, mientras que otros índices importantes ganan casi el 2,0%. Las alzas de hoy en Wall Street son las más altas desde la sesión posterior a las elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2024.

El índice alemán subió casi un 2% hoy, similar al índice polaco. Este índice europeo supera los máximos históricos anteriores y se negocia por encima de los 20.700 puntos.

La inflación del IPC en Estados Unidos se situó en el 2,9% interanual , en línea con las expectativas, subiendo desde el 2,7% interanual . Sobre una base mensual, fue un aumento del 0,4% intermensual .

La inflación subyacente fue menor, en el 3,2% interanual , en comparación con las expectativas y el nivel anterior del 3,3% interanual . En términos mensuales, aumentó un 0,2% mes a mes , también por debajo de las expectativas.

La menor inflación subyacente aumentó las expectativas de recortes de tasas de interés en los EE. UU. Actualmente, se espera que el primer recorte de este año se produzca en la primera mitad del año, mientras que las proyecciones anteriores apuntaban a septiembre.

El par euro-dólar subió a 1,0350 en el momento de la publicación, pero luego el dólar se fortaleció y el par ahora está por debajo de 1,0300 .

Los bancos estadounidenses comenzaron hoy la temporada de beneficios , informando datos financieros en general mejores de lo esperado.

JP Morgan, Goldman Sachs y BNYM informaron ingresos y beneficios que superaron las expectativas. Goldman Sachs informó ingresos récord por operaciones de acciones. Los resultados mixtos vinieron de Wells Fargo, el banco minorista más grande. A pesar de los fuertes ingresos netos por intereses, los ingresos no alcanzaron las expectativas.

Goldman Sachs subió más del 5% hoy debido a que los resultados superaron significativamente las expectativas.

Mañana continúan los informes de beneficios , incluido TSMC, que podría influir en el sentimiento en el sector de semiconductores. Las expectativas apuntan a otro trimestre récord para el líder en producción de semiconductores.

Aproximadamente dos horas después de iniciada la sesión estadounidense, surgió información sobre un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y un intercambio de rehenes. El acuerdo entrará en vigor el domingo. Inicialmente, los precios del petróleo cayeron, pero persiste la incertidumbre sobre su cumplimiento. El oro está subiendo y se acerca a los 2.700 dólares.

Los precios del petróleo siguen siendo altos, y el crudo WTI se sitúa en torno a los 79,5 dólares por barril . Los datos del DOE mostraron que los inventarios de petróleo crudo cayeron poco menos de 2 millones de barriles por día , menos de lo que indicaba el informe del API. Además, los inventarios de productos refinados aumentaron significativamente.

La inflación en el Reino Unido cayó significativamente por debajo de las expectativas. La lectura principal se situó en el 2,5% interanual , frente a las expectativas del 2,6% interanual . La inflación básica cayó al 3,2% interanual , en comparación con una disminución esperada al 3,4% interanual desde el 3,5% interanual .

La publicación de los datos debilitó momentáneamente a la libra, pero el par libra-dólar se está recuperando hoy, llegando incluso a 1,23 debido a la debilidad del dólar. A principios de esta semana, el par probó 1,21 .

La inflación en España aumentó como se esperaba al 2,8% interanual , desde el 2,4% interanual , mientras que la inflación en Francia se mantiene en el 1,3% interanual .

La inflación del IPC en Polonia disminuyó ligeramente al 4,7% interanual , frente a las expectativas de mantenerse estable en el 4,8% interanual . La inflación mensual fue del 0,0% intermensual .

Las criptomonedas están ganando terreno , respaldadas por un mejor sentimiento en el mercado de valores. El optimismo de los inversores se ve impulsado por la próxima investidura de un presidente estadounidense el lunes. En el momento de la publicación, Bitcoin ha subido un 2,64% a 99.100 dólares , Ethereum un 3,92% a 3.390 dólares , y la capitalización del mercado de altcoins restantes ha subido un 4,54% .

Los proyectos relacionados con la inteligencia artificial, incluidos los marcos o la infraestructura populares para agentes de IA, son los que más están subiendo.

