Todo preparado para la "Semana de las Criptomonedas"

Ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos designó oficialmente la semana del 14 al 18 de julio de 2025 como la "Semana de las Criptomonedas". Durante este período, los legisladores debatirán y votarán tres proyectos de ley importantes: la Ley CLARITY, la Ley de Vigilancia Estatal Anti-CBDC y la Ley GENIUS, impulsada por el Senado. Con el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, los presidentes de los comités French Hill y GT Thompson, y la administración Trump, la iniciativa se presenta como un esfuerzo sin precedentes para consolidar a Estados Unidos como líder mundial en innovación de activos digitales.

La legislación propuesta describe marcos regulatorios claros para el sector de las criptomonedas. La Ley CLARITY establecería una estructura de mercado integral, aclarando qué activos digitales son valores y cuáles materias primas, y definiendo estándares operativos para las plataformas de intercambio. La Ley Anti-CBDC prohibiría a la Reserva Federal emitir un dólar digital controlado centralmente, alegando preocupaciones sobre la privacidad. Mientras tanto, la Ley GENIUS se centra en las monedas estables de pago, exigiendo un respaldo total de activos 1:1, sólidos estándares de capital y transparencia, y supervisión federal, transformándolas efectivamente en dólares digitales legalmente reconocidos y completamente cotejados. Para todo el ecosistema de criptomonedas, estas medidas prometen la tan esperada claridad regulatoria, lo que podría mantener a las startups, el capital y el talento dentro de Estados Unidos, a la vez que acelera la tokenización de activos tradicionales. El Tesoro estadounidense proyecta que el mercado de las monedas estables podría alcanzar los 3,7 billones de dólares para 2030 (frente a los 250 000 millones de dólares actuales), y sus defensores creen que unas normas claras facilitarán este crecimiento. Sin embargo, los escépticos, incluyendo a Amundi, la gestora de activos más grande de Europa, advierten que la Ley GENIUS podría debilitar el dominio del dólar y convertir a los emisores privados en "cuasibancos", amenazando la estabilidad financiera mundial. Independientemente del resultado, la "Semana de las Criptomonedas" se perfila como un momento crucial para la política financiera estadounidense y el futuro de los activos digitales a nivel mundial.

