Resumen diario: La preocupación por los aranceles pesa en los mercados

Debido al Día de la Independencia, el mercado bursátil estadounidense permaneció cerrado hoy.

La preocupación por el futuro de las negociaciones arancelarias provocó caídas en los futuros de los índices estadounidenses . Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones 30 cayeron aproximadamente un 0,6 % cada uno.

. Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones 30 cayeron aproximadamente un 0,6 % cada uno. Los mercados europeos también experimentaron una corrección. El CAC40 francés y el IT40 italiano tuvieron el peor desempeño, con pérdidas de casi un 0,8 %. El DAX alemán cayó un 0,6 %, mientras que el SMI suizo y el FTSE 100 británico se mantuvieron cerca de los precios de cierre de ayer.

El CAC40 francés y el IT40 italiano tuvieron el peor desempeño, con pérdidas de casi un 0,8 %. El DAX alemán cayó un 0,6 %, mientras que el SMI suizo y el FTSE 100 británico se mantuvieron cerca de los precios de cierre de ayer. La sesión de hoy provocó una corrección en los índices polaco s. Este retroceso se produce tras dos sesiones sólidas que no se vieron afectadas por la decisión del Consejo de Política Monetaria de recortar los tipos de interés. Cabe destacar que hoy se registró una caída en las instituciones financieras, lo que impulsó las ganancias del mercado polaco ayer. Los negociadores de la Unión Europea buscan extender la suspensión de los aranceles estadounidenses si no se alcanza un acuerdo comercial más amplio con Estados Unidos antes de la crucial fecha límite del 9 de julio , según informó Bloomberg. Las conversaciones aún no han dado resultados y se espera que continúen hasta finales de semana.

s. Este retroceso se produce tras dos sesiones sólidas que no se vieron afectadas por la decisión del Consejo de Política Monetaria de recortar los tipos de interés. Cabe destacar que hoy se registró una caída en las instituciones financieras, lo que impulsó las ganancias del mercado polaco ayer. , según informó Bloomberg. Las conversaciones aún no han dado resultados y se espera que continúen hasta finales de semana. I ndia anunció que un acuerdo comercial con Estados Unidos debe concluirse antes del 9 de julio solo si se satisfacen los intereses del país . De lo contrario, India impondrá aranceles adicionales a Estados Unidos.

. De lo contrario, India impondrá aranceles adicionales a Estados Unidos. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense continuó su corrección , perdiendo alrededor de un 0,2 % frente a una cesta de divisas. Entre las monedas del G10, el yen japonés tuvo el mejor desempeño hoy, con una ganancia aproximada del 0,3 %. La corona sueca y el franco suizo también registraron ganancias notables (+0,2 %).

, perdiendo alrededor de un 0,2 % frente a una cesta de divisas. Entre las monedas del G10, el yen japonés tuvo el mejor desempeño hoy, con una ganancia aproximada del 0,3 %. La corona sueca y el franco suizo también registraron ganancias notables (+0,2 %). El oro está recuperando terreno , subiendo un 0,3 % en medio de la incertidumbre generalizada del mercado.

, subiendo un 0,3 % en medio de la incertidumbre generalizada del mercado. Mientras tanto, los precios del gas natural y del petróleo crudo cayeron un 0,4 % y un 1 %, respectivamente. La producción industrial francesa de mayo mostró inesperadamente una caída intermensual del 0,5 % (frente a un aumento previsto del 0,4 %).

un 0,4 % y un 1 %, respectivamente. La producción industrial francesa de mayo mostró inesperadamente una caída intermensual del 0,5 % (frente a un aumento previsto del 0,4 %). Bitcoin y otros activos de riesgo están perdiendo valor debido a un cambio generalizado del mercado hacia activos refugio, impulsado por la creciente incertidumbre en torno a los próximos cambios arancelarios globales. La principal criptomoneda ha caído un 1,9 % hoy.

