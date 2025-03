Resumen diario: Las acciones reanudan su caída mientras los temores de guerra comercial superan los datos de inflación

Los índices de EE.UU. ampliaron sus pérdidas con el S&P 500 cayendo un 1,4 %, el Nasdaq 100 retrocediendo un 2 % y el Dow Jones Industrial Average perdiendo un 1,3 %. El S&P 500, que ya acumula una caída cercana al 10 % desde su máximo de febrero, ha perdido aproximadamente 5 billones de dólares en valor de mercado. La escalada de tensiones comerciales por parte de Trump, incluidas sus amenazas de aranceles del 200 % a las bebidas alcohólicas europeas y la confirmación de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril, opacó los datos de inflación favorables, que mostraron que los precios al productor en febrero fueron más bajos de lo esperado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El modelo de probabilidad de recesión de la Reserva Federal se sitúa en 29,76 %, cerca del umbral del 30 %, que históricamente ha señalado un período de desaceleración económica. Mientras tanto, el sentimiento bajista de los inversores se encuentra en niveles extremos no vistos desde marzo de 2009, según datos de la encuesta de la AAII. Movimientos en el mercado Intel subió más de 13 % tras el nombramiento de Lip-Bu Tan como su nuevo CEO, un veterano de la industria.

subió más de tras el nombramiento de como su nuevo CEO, un veterano de la industria. Adobe se desplomó más del 13 % debido a una orientación decepcionante , a pesar de haber superado las expectativas trimestrales.

se desplomó más del debido a , a pesar de haber superado las expectativas trimestrales. El oro continuó su rally alcista, subiendo 1,5 % hasta 2.978,92 dólares por onza , con Macquarie proyectando un alza hasta 3.500 dólares en el tercer trimestre , en medio de la creciente incertidumbre global.

continuó su rally alcista, subiendo hasta , con proyectando un alza hasta , en medio de la creciente incertidumbre global. Los rendimientos del Tesoro bajaron, con el bono a 10 años cayendo 3 puntos básicos hasta el 4,28 % .

bajaron, con el . El petróleo crudo cayó un 1,6 %, cotizando en 66,58 dólares por barril, manteniéndose cerca de mínimos de tres años. Factores internacionales y geopolíticos Informes sugieren que representantes de la familia Trump han mantenido conversaciones sobre una posible inversión en las operaciones de Binance US a través de World Liberty Financial , lo que refuerza el creciente interés del presidente en el sector de las criptomonedas.

han mantenido conversaciones sobre una posible inversión en las operaciones de a través de , lo que refuerza el creciente interés del presidente en el sector de las criptomonedas. Los mercados europeos también sufrieron caídas, con el DAX de Alemania perdiendo un 0,7 % y el CAC 40 de Francia cayendo un 0,8 % , en respuesta a la escalada de la disputa arancelaria.

y el , en respuesta a la escalada de la disputa arancelaria. Los futuros del gas natural se desplomaron inicialmente tras la sugerencia de Putin sobre una posible cooperación energética con EE.UU.

se desplomaron inicialmente tras la sugerencia de sobre una posible cooperación energética con EE.UU. El exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin , minimizó los riesgos de recesión, describiendo la caída del 5-10 % en los mercados como una "corrección natural" en un mercado sobrevalorado, en lugar de una señal de problemas económicos.

, minimizó los riesgos de recesión, describiendo la caída del como una en un mercado sobrevalorado, en lugar de una señal de problemas económicos. Steve Witkoff , enviado especial de Trump , está en negociaciones avanzadas con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

, enviado especial de , está en para poner fin a la guerra en Ucrania. En el ámbito doméstico, el riesgo de un cierre del gobierno sigue aumentando, ya que demócratas y republicanos continúan en desacuerdo sobre el financiamiento federal. Criptomonedas bajo presión El mercado de criptomonedas sigue afectado por el sentimiento bajista del mercado global. Bitcoin cayó un 3,45 % hasta los 80.700 dólares , habiendo registrado descensos aún más pronunciados por debajo del nivel de 80.000 dólares durante la sesión.

cayó un hasta los , habiendo registrado descensos aún más pronunciados por debajo del nivel de durante la sesión. Ethereum se mantiene débil en comparación con otras criptomonedas y registra una caída del 3,00 %, cotizando en 1.850 dólares, lo que representa una pérdida de casi el 55 % desde su pico local en diciembre de 2024.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.