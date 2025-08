Las acciones de Figma deslumbran en su debut en Wall Street

Las acciones de Figma, la empresa estadounidense de software de diseño, han triplicado su precio en su debut en el mercado, después de una oferta pública inicial que muestra que las salidas a Bolsa en Wall Street siguen al rojo vivo. La compañía se suma a los sólidos debuts de Circle, Chime Financial y AIRO, el fabricante de drones, que desde que salieron a cotizar en Bolsa han tenido unos resultados extraordinarios. Por su parte, CoreWeave tuvo un comienzo inestable, pero desde entonces casi ha triplicado su precio. ¿Cómo ha sido el debut bursátil de las acciones de Figma? Las acciones de Figma debutan con buen pie En concreto, las acciones de Figma se dispararon un 250% hasta los 115,50 dólares por título el jueves al comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, tras una oferta pública inicial que recaudó más de 1.200 millones de dólares. El repunte de las acciones, tan pronunciado que provocó múltiples pausas en la cotización, le dio al grupo un valor de mercado superior a los 60.000 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía con sede en San Francisco, que se especializa en software para diseñar aplicaciones y sitios web, anunció el miércoles que había fijado el precio de sus acciones en 33 dólares en una oferta que fue suscrita varias veces, y ya había aumentado su rango de precio objetivo de 25-28 dólares a 30-32 dólares debido a la alta demanda de los inversores. La valoración inicial de la cotización de 19.500 millones de dólares estuvo justo por debajo de los 20.000 millones de dólares que Adobe ofreció por Figma en 2022, en un acuerdo que fracasó después de un año debido a preocupaciones regulatorias, y muy por encima de los 12.500 millones de dólares con los que se valoró al grupo el año pasado como parte de una venta de acciones de empleados. Figma apuesta por el Bitcoin Los inversores también pueden estar intrigados por el hecho de que Figma, al igual que empresas como MicroStrategy, GameStop, Tesla o Trump Media & Technology Group, ha adoptado el Bitcoin como estrategia de inversión corporativa. Figma tiene una participación en el fondo cotizado en bolsa Bitwise Bitcoin, valorada en 69,5 millones de dólares al 31 de marzo, frente a su inversión inicial de 55 millones de dólares de marzo de 2024. La compañía también ha declarado que adquirió USD Coin, la stablecoin respaldada por Circle, por valor de 30 millones de dólares en mayo. En este sentido, desde Figma han afirmado que "tienen la intención de reinvertir sus tenencias de stablecoins en Bitcoin más adelante". Los grupos tecnológicos privados han seguido de cerca la IPO de Figma en busca de señales de la recepción que podrían recibir de los inversores públicos en caso de que decidiesen debutar en Bolsa. Esta operación parece que está siendo un éxito, por lo que podríamos ver más salidas a bolsa por parte de empresas tecnológicas en el corto plazo. Desde principios de 2022, las salidas a bolsa se han reducido ante el aumento de los tipos de interés y la volatilidad del mercado, un escenario que se ha complicado aún más con las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han aumentado la incertidumbre en los mercados financieros. Se prevé que la IPO de Figma suponga una fuerte ganancia para los primeros inversores de la empresa, entre los que se incluyen grandes firmas de capital de riesgo de Silicon Valley como Index Ventures, Iconiq Capital, Sequoia Capital y Greenoaks Capital Partners. Las salidas a bolsa como la de Figma también son una señal de fortaleza para las grandes firmas financieras, que se benefician del resurgimiento de la demanda de nuevas cotizaciones, así como del aumento de las fusiones. Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan Chase fueron los principales suscriptores de la venta de acciones de Figma. Si el rumbo en Wall Street continúa de esta manera y la desregulación en el sector sigue aumentando, parece que los grandes bancos de Estados Unidos podrían seguir aumentando sus beneficios en el futuro.

