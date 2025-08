XTB publica resultados del primer semestre

XTB alcanza 1,7 millones de clientes a nivel global y los clientes activos crecen un 69,9% frente al año pasado XTB ha presentado sus resultados financieros preliminares correspondientes a la primera mitad de 2025: Fuerte impulso en la adquisición de nuevos clientes, con 316.600 nuevos usuarios, lo que supone un incremento del 55,7% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El número total de clientes ha superado los 1,7 millones, lo que representa un incremento del 53,0% comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El número de clientes activos alcanzó un nuevo récord, con un incremento anual del 69,9% hasta los 853.900 usuarios.

El incremento en el número de clientes activos y su mayor actividad transaccional ha traído consigo una cifra récord de ingresos operativos de 275 millones de euros (un 26,4% más que en el mismo periodo de 2024).

El beneficio neto durante este periodo fue de 97,2 millones de euros, frente a los 107,4 millones alcanzados el año pasado. En línea con las expectativas, los gastos operativos aumentaron hasta los 144,2 millones de euros, principalmente por un mayor gasto en las campañas de marketing, tanto online como offline y un mayor coste laboral asociado al crecimiento de la plantilla. XTB continúa avanzando en su desarrollo estratégico, evolucionando hacia la aplicación de inversión más completa donde el dinero de los clientes está constantemente trabajando para ellos de múltiples maneras. Al aumentar su base de clientes y atraer activamente a diversos grupos de inversores, la compañía no solo está mejorando el acceso a las oportunidades de inversión, sino también moldeando el futuro del sector. “Hemos desmentido el mito de que el segundo trimestre es inherentemente peor que otros al expandir nuestra base de clientes y fortalecer nuestra marca global. La primera mitad del año ha sido intensa, ya que hemos lanzado nuevos productos para ayudar a los inversores de Polonia y Francia a invertir a largo plazo, al tiempo que hemos continuado con nuestras campañas de marketing y expandido nuestra presencia en países como Hungría y Chile”, declara Omar Arnaout, CEO de XTB. “Estoy particularmente satisfecho con el incremento en el número de clientes y su actividad inversora. Esta tendencia indica que estamos alcanzando nuevas demografías que buscan formas eficientes de invertir su dinero. El incremento del número de clientes servirá como base para nuestro desarrollo de cara a los próximos años, y seguiremos priorizando esta área”, añade. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estructura de ingresos y activos de los clientes En la primera mitad del año, los clientes de XTB han invertido activamente en acciones y ETFs así como otros productos cotizados (ETPs). En comparación con el ejercicio anterior, el volumen de operaciones con estos instrumentos se disparó un 118,6%, alcanzando un total de 8.800 millones de dólares. En este periodo, los clientes europeos realizaron más de 21 millones de transacciones con acciones, ETFs, otros productos cotizados (ETPs) y Planes de Inversión. En comparación, el número total de operaciones para esta clase de activos se situó en 2024 en 27 millones. Casi un 80% de las transacciones iniciales realizadas por los nuevos clientes de XTB en la primera mitad del año estuvieron relacionadas con este tipo de activos. Los depósitos netos totales alcanzaron los 1.700 millones de euros, con un sólido incremento del 94% respecto al ejercicio anterior, en parte apoyado por las elevadas tasas de intereses ofrecidas para el capital no utilizado para invertir. A cierre de la primera mitad de 2025, los activos de los clientes de XTB alcanzaron los 8.460 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente 4.500 millones se asocia al valor nominal de los instrumentos mantenidos por los clientes en sus cuentas, incluyendo tanto acciones, ETFs, como otros productos cotizados (ETPs). Cerca de 1.100 millones corresponden al capital en cuenta de clientes, mientras que alrededor de 2.900 millones se vinculan al valor nominal de instrumentos CFDs. Récord en la adquisición de nuevos clientes y en su actividad inversora En el primer semestre de 2025, XTB alcanzó una cifra récord de nuevos clientes, con 361.000 nuevos usuarios (un 55,7% más que en 2024). A finales del mes de junio, un total de 1,7 millones de clientes invertían a través de la XTB app y la plataforma web, frente a los 1,1 millones registrados a finales del primer semestre de 2024. Además, entre el 1 y el 30 de julio de 2025 otros 61.900 nuevos inversores se unieron a la base de clientes de XTB. El número total de clientes activos también creció significativamente, alcanzando un nuevo récord de 853.900 usuarios, lo que supone un incremento interanual del 69,9%. Cartera de productos y herramientas para incrementar la seguridad de la cuenta En 2025, XTB aspira a seguir aumentando su oferta para que los clientes puedan hacer trabajar su dinero tanto de forma activa como pasiva. La compañía está trabajando en el desarrollo de los documentos legales y los avances tecnológicos necesarios para incorporar Opciones y Criptomonedas a su oferta de productos. Esta implementación dependerá de multitud de factores externos y está estrechamente vinculada con la finalización del proceso regulatorio para la aplicación de la normativa MiCA en Polonia. Además del desarrollo de nuevos productos, XTB está realizando una sólida inversión en seguridad informática, aumentando el presupuesto para el departamento de ciberseguridad en un 48% respecto al año anterior. Esta inversión se centrará en la adquisición de software, servicios de seguridad y la contratación de especialistas. “Reconocemos que el fraude online es una seria amenaza en el entorno digital actual. Por eso, queremos ofrecer herramientas de protección a los inversores y fomentar activamente la formación en ciberseguridad”, comenta Omar Arnaut, CEO de XTB. Hasta la fecha, XTB ha completado distintas iniciativas pensadas para impulsar la seguridad de sus cuentas, incluyendo el fortalecimiento de la identificación en dos pasos (2FA) con la introducción de un nuevo método de autenticación adicional: la contraseña de un solo uso y de duración limitada (TOPT). Este nuevo sistema incluye la generación de códigos únicos a través de aplicaciones como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, o Apple Passwords. Recientemente, además, la compañía también ha iniciado el proceso para incluir la identificación en dos pasos de forma obligatoria en distintos países. Expansión global XTB está consolidando su sólida presencia en el mercado y está ampliando su base de clientes realizando avances significativos en mercados no europeos. La compañía está implementando de forma constante su estrategia para establecerse como una marca global. Con la reciente adquisición de la licencia como agencia de valores en Chile, XTB puede ofrecer ahora a sus clientes acceso a las acciones europeas y estadounidenses, así como a los fondos ETPs. Adicionalmente, la compañía está preparando sus campañas de marketing dirigidas a sus clientes en Indonesia para promocionar una gran selección de acciones y ETFs. La información detallada que resume las actividades del Grupo XTB en el primer semestre de 2025 y los resultados financieros y operativos preliminares se presentan en el siguiente Informe: link

