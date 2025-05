Resumen diario: Los mercados se mantienen estables ante los próximos beneficios de Nvidia

Los mercados estadounidenses se mantuvieron apagados , con el S&P 500 cayendo un 0,2 %, el Nasdaq 100 sin cambios y el Dow Jones retrocediendo un 0,3 %, mientras los inversores aguardaban los resultados del primer trimestre fiscal de Nvidia para 2026, que se publicarán al cierre del mercado. Se esperan ingresos por 43.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,89 dólares, lo que supondría un fuerte crecimiento interanual.

Los beneficios de Nvidia adquieren una importancia desproporcionada para todo el mercado , con las opciones reflejando un posible movimiento del 6 % en cualquier dirección para la compañía de 3,3 billones de dólares, en un contexto de atención centrada en la aceleración de la producción de chips Blackwell y el posible impacto de las restricciones comerciales en sus ingresos en China.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron , con los títulos a 10 años aumentando 5 puntos básicos hasta el 4,49 % tras una subasta de deuda a cinco años por 70.000 millones de dólares. En Japón, la débil demanda en la subasta a 40 años puso de relieve la tensión en el mercado global de deuda soberana y las persistentes preocupaciones fiscales.

El precio del petróleo repuntó más de un 2 % , con el WTI subiendo a 82,16 USD y el Brent a 84,30 USD, ante temores de interrupciones en la oferta tras la amenaza de nuevas sanciones de EE.UU. contra Rusia y la prohibición a Chevron de exportar petróleo desde Venezuela, en vísperas de la crucial reunión de la OPEP+ del sábado.

La OPEP+ estableció nuevos mecanismos de referencia para la producción en 2027 , mientras fuentes señalaron que la reunión del sábado podría aprobar un aumento adicional de 411.000 barriles diarios para julio, continuando con la reducción gradual de recortes, a pesar de la reciente debilidad en los precios.

Los resultados del sector minorista ofrecieron señales mixtas , con Macy’s superando previsiones, aunque recortó su guía anual por el impacto arancelario y la moderación del consumo, mientras que Abercrombie & Fitch subió con fuerza tras presentar resultados sólidos y mejorar su perspectiva.

Las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac se dispararon luego de que Trump anunciara planes para hacer públicas ambas agencias hipotecarias, manteniendo las garantías gubernamentales. Las acciones alcanzaron sus niveles más altos desde 2008, en momentos en que su administración busca terminar la tutela conservadora.

Los fabricantes de automóviles alemanes intensificaron sus negociaciones arancelarias con el Departamento de Comercio , buscando exenciones para ciertos aranceles de importación, con BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen preparando un viaje a Washington en junio para discutir un posible acuerdo.

Nueva Zelanda recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos , hasta el 5,25 %, citando incertidumbre arancelaria global, mientras que la inflación interanual en Australia se ubicó ligeramente por debajo del 2,4 %. El banco central de Japón expresó preocupación por la volatilidad de los bonos del gobierno japonés (JGB) y la débil demanda.

Las actas de la Reserva Federal se publican más tarde hoy , y se espera que refuercen el enfoque cauteloso de las autoridades en materia de política monetaria, dadas las incertidumbres arancelarias. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, abogó por mantener las tasas sin cambios hasta que el impacto de la inflación sea más claro.

El posicionamiento del mercado sigue siendo defensivo, a pesar de los repuntes recientes. Barclays indicó que las entradas a fondos mutuos se estancaron en mayo, aunque los compradores sistemáticos y la baja volatilidad podrían impulsar nuevas alzas en la renta variable, dado que 7 billones de dólares en efectivo están a la espera de ser desplegados.

