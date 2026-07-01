Resumen diario: rotación en Wall Street. El US30 avanza mientras el sector de IA registra pérdidas

Conclusiones clave La sesión estuvo marcada por una rotación hacia sectores tradicionales, mientras el segmento de inteligencia artificial corrigió tras los anuncios de Meta sobre su posible negocio de computación en la nube .

corrigió tras los anuncios de sobre su posible negocio de . Kevin Warsh confirmó el abandono del forward guidance , reforzando un enfoque de política monetaria completamente dependiente de los datos económicos.

confirmó el abandono del , reforzando un enfoque de política monetaria completamente dependiente de los datos económicos. El Oro recuperó los 4.000 dólares, mientras el petróleo siguió cayendo y las criptomonedas registraron un sólido rebote impulsado por la mejora del sentimiento del mercado.

Mercado bursátil Sentimiento mixto en Wall Street con rotación hacia los sectores industriales: Mientras el US100 continúa bajo presión, el US30 registra avances, reflejando una clara rotación del capital hacia compañías de la economía tradicional.

Los planes de Meta en computación en la nube impulsan la corrección del sector de IA: Las noticias sobre los planes de Meta Platforms para comercializar su capacidad excedente de procesamiento generaron preocupaciones de que la oferta de infraestructura tecnológica pueda superar la demanda, afectando al sector de la inteligencia artificial (IA) .

Fuerte avance de Meta y estabilidad entre las grandes tecnológicas: Como reacción a estos anuncios, las acciones de Meta Platforms subieron alrededor de un 8% , convirtiéndose en el mejor desempeño de la sesión. Al mismo tiempo, los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon , Microsoft y Alphabet , permanecieron relativamente estables.

Fuertes caídas entre los proveedores de infraestructura, fabricantes de chips y compañías de almacenamiento: CoreWeave (cerca de -10% ) y Nebius (aproximadamente -12% ) lideraron las pérdidas. Entre los principales fabricantes de semiconductores , Nvidia , AMD , Broadcom y Marvell retrocedieron entre 2% y 3% , mientras que los fabricantes de memorias Micron y SanDisk perdieron entre 7% y 8% .

El segmento de almacenamiento fue el más afectado: Micron Technology cayó cerca de un 8% (a pesar de las noticias positivas sobre su nuevo acuerdo con General Motors ), SanDisk perdió alrededor de un 9% , mientras que Seagate Technology y Western Digital retrocedieron aproximadamente un 5% y un 6% , respectivamente.

La debilidad en Europa contrasta con la estabilidad de Estados Unidos: Predominaron las caídas en las bolsas europeas. El CAC 40 francés retrocedió cerca de un 0,8%, el IBEX 35 español cayó más de un 0,3% y el UK100 perdió un 0,2%. La única excepción fue el DAX alemán, que avanzó un 0,3%. Macroeconomía Cambio relevante en la comunicación de la Reserva Federal: Kevin Warsh anunció que la Reserva Federal abandonará por completo la práctica de ofrecer proyecciones futuras sobre las tasas de interés y el denominado forward guidance . A partir de ahora, las decisiones de política monetaria se tomarán de forma reactiva y dependerán exclusivamente de la evolución de los datos macroeconómicos.

Se mantiene una postura monetaria restrictiva: El tono restrictivo de la Reserva Federal y la resiliencia mostrada por la economía estadounidense sugieren que una política monetaria restrictiva podría extenderse durante la segunda mitad del año, lo que impulsó temporalmente al dólar estadounidense y elevó los rendimientos de los bonos.

El ISM Manufacturero retrocede en un contexto de menor presión inflacionaria: El Índice ISM Manufacturero de Estados Unidos descendió hasta 53,3 en junio (frente al 54,0 anterior). A pesar de la caída, el sector manufacturero acumula seis meses consecutivos de expansión .

El informe ADP muestra una clara moderación del mercado laboral: El empleo privado en Estados Unidos aumentó en apenas 98.000 puestos de trabajo durante junio, muy por debajo de las expectativas del mercado (entre 110.000 y 118.000), marcando la lectura más débil de los últimos meses. Metales preciosos Mejora el sentimiento en el mercado de materias primas: El Oro sube más de un 1% y vuelve a situarse por encima de los 4.000 dólares por onza, mientras que la Plata también avanza alrededor de un 1%, superando nuevamente el nivel de 60 dólares. Petróleo y gas El petróleo continúa bajo presión: El Brent cae más de un 2%, acercándose a la zona de los 71 dólares por barril, mientras que los futuros del gas natural Henry Hub (NATGAS) también retroceden más de un 2%, prolongando la corrección que atraviesa el sector energético.

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