Resumen diario: Tesla cae un 9 %; los comentarios de Trump quedan en segundo plano 🏛️

Los inversores están posicionándose en respuesta a la información que llega sobre los próximos movimientos de Donald Trump. Los principales índices bursátiles de EE. UU. registran alzas moderadas, liderados por el Russell 2000 (+0,2 %). El S&P 500 sube un 0,1 %, el Dow Jones avanza casi un 0,2 % y el Nasdaq 100 cotiza cerca del nivel de cierre de ayer.

Donald Trump mantuvo una llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping, centrada en reducir las tensiones comerciales entre ambos países. Según Trump, los equipos negociadores iniciarán una nueva ronda de conversaciones y las relaciones entre EE. UU. y China están “en un muy buen momento”.

Las acciones de Tesla cayeron cerca del 9 % en medio de crecientes tensiones entre Elon Musk y el presidente Trump. Musk criticó públicamente el proyecto de ley fiscal de Trump, que amenaza con eliminar créditos fiscales clave para vehículos eléctricos, fundamentales para el negocio de Tesla. Trump expresó su decepción con Musk y sugirió incertidumbre respecto a su futura relación, lo que afectó negativamente el sentimiento del mercado hacia la compañía.

Según JPMorgan , Tesla podría enfrentar pérdidas potenciales de hasta 1.200 millones de dólares debido a la legislación tributaria propuesta por la administración Trump.

Palantir también retrocedió cerca del 5 %.

Circle Internet Group , emisor de una stablecoin, debutó hoy en la Bolsa de Nueva York. En su primera jornada de cotización, la compañía se disparó más de un 200 % desde su precio de salida de 31 dólares. El precio de apertura de 69 dólares supuso un alza del 123 % respecto al valor de colocación.

Los mercados europeos mostraron un comportamiento mixto. La mayoría de los índices cerraron ligeramente al alza, excepto el CAC 40 de Francia, que retrocedió cerca del 0,2 %. El SMI de Suiza lideró las alzas entre los principales mercados europeos, con un avance similar al del DAX de Alemania. El FTSE 100 del Reino Unido terminó la sesión con un alza aproximada del 0,1 %.

El gas natural revirtió las caídas y cotiza levemente al alza, pese a los datos de la EIA que mostraron un aumento mayor al esperado en las reservas de gas natural de EE. UU., lo que inicialmente provocó una caída abrupta al publicarse el informe.

El oro cae un 0,65 % hoy, aunque mantiene una tendencia de largo plazo estable.

El BCE decidió recortar los tipos de interés en la zona euro en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. En la rueda de prensa posterior, la presidenta Christine Lagarde señaló que el euro fuerte y los riesgos arancelarios podrían debilitar las exportaciones y contribuir a aliviar las presiones inflacionarias. También advirtió que esto podría representar un desafío para mantener el crecimiento económico en Europa.

En el mercado de divisas, las monedas con mejor desempeño fueron el dólar australiano y la corona noruega , ambas con alzas del 0,4 %. La moneda más débil fue el yen japonés , con una caída del 0,7 %. El dólar estadounidense se mantiene estable frente a una cesta de divisas, cerca de su nivel de cierre previo.

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. se situaron en 274.000 (comparadas con las 240.000 de la semana anterior y un pronóstico de 235.000). Los datos económicos de EE. UU. también indican una normalización del déficit comercial, que fue de -60.000 millones de dólares en abril frente a -140.500 millones en marzo.

Al mismo tiempo, el crudo sube más de un 0,9 % e intenta romper el rango de consolidación definido por los máximos de abril y mayo.

