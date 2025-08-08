Toyota recorta su previsión de crecimiento por los aranceles

Tiempos convulsos para Toyota. La compañía japonesa, uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, presentó ayer sus resultados del primer trimestre fiscal del 2026, en los que se vio reflejado el impacto de los aranceles de Donald Trump a las importaciones de vehículos. Entre los meses de abril y julio, época que abarcan los resultados, el grupo ha experimentado una notoria caída de su beneficio neto que le ha llevado a recortar sus previsiones de crecimiento para el año fiscal. ¿Qué hay detrás de estas métricas?

Los aranceles de Trump lastran a Toyota

En los meses de abril a julio que enmarcan el primer trimestre fiscal del año 2026 de Toyota, la compañía ha registrado una caída en su beneficio neto del 37%, al pasar de los 1,66 billones de yenes registrados en el año anterior a unos 841.000 millones (en torno a 4.900 millones de euros). La compañía, si bien ha aumentado sus ventas en un 3,5%, hasta los 12,25 billones de yenes, ha visto cómo los ingresos por estas ventas se reducían en un 0,3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 5,2 billones de yenes. Además, el resultado operativo también ha retrocedido, al situarse en 1,16 billones de yenes, más de un 10% menos que en el primer trimestre fiscal de 2025.

Los resultados de Toyota se han visto lastrados por los aranceles de Trump, para los que se calcula un impacto directo en estos tres primeros meses del año fiscal se estima en unos 450.00 millones de yenes. La firma japonesa calcula que el impacto de los aranceles para el año fiscal completo de 2026 se sitúe en 1,4 billones de euros y estima que su beneficio neto caerá un 44% en todo el año fiscal como consecuencia de estos impuestos.

Desde Toyota han explicado que el entorno se está volviendo cada vez más desafiante porque los aranceles no solo afectan a vehículos terminados, sino también a componentes importados desde Japón, Canadá y México, pese a los tratados como el T-MEC. Además, aunque se están dando negociaciones para reducir los aranceles desde un 25% hasta el 12,5%, cualquier beneficio dependerá de cuándo y cómo se apliquen esos cambios.

Los aranceles de Trump a los automóviles y componentes japoneses han resultado en una pérdida multimillonaria para Toyota y una drástica revisión a la baja de sus expectativas financieras. Las acciones de Toyota cerraron la jornada del Nikkei en 2.773 yenes por título, tras registrar, pese a todo, un avance de su cotización. En su cotización en el ADR de Wall Street, no obstante, las acciones de Toyota descienden un 7% en lo que va de año, hasta los 181,6 dólares.

¿Cómo comprar acciones de Toyota?

