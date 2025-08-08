Las acciones de BBVA suben ante su posible renuncia a la OPA

Las acciones de BBVA lideran las subidas del día en el Ibex 35 con una subida del 2%. El movimiento al alza de los títulos de la compañía, que se está convirtiendo en una tónica habitual en las últimas sesiones del selectivo nacional, viene impulsado por dos factores: por un lado, sus excelentes resultados trimestrales, que sorprendieron por su fortaleza y por la mejora de sus previsiones para lo que queda del año; por otro, el hecho de que el mercado está empezando a descontar cada vez con mayor probabilidad que podría dar marcha atrás en el actual proceso de OPA sobre Sabadell.

BBVA podría dar marcha atrás en la OPA sobre Sabadell

La aprobación de la pasada Junta de Accionistas del Banco Sabadell sobre la venta de TSB y el reparto del macro dividendo con un resultado de unanimidad refleja una cohesión entre los accionistas del grupo, que se ve reflejado en la estabilidad de la entidad. La venta de TSB se hace a un múltiplo atractivo y la aprobación del mayor dividendo de su historia es un aspecto muy positivo en un entorno de tipos bajos como el actual. El mensaje ofrecido por los accionistas del Sabadell al aprobar ambas operaciones es que para que acudan a la OPA el BBVA tendría que subir la oferta para cubrir la prima negativa, ya que la fusión ya no la justifica.

¿Mejorará la oferta BBVA?

En estos momentos la prima negativa actual se sitúa en torno al –6,2%, ya que con las últimas subidas de las acciones de BBVA, la oferta por cada título de Sabadell se situaría en torno a los 3,096 euros, una cifra que, comparada con los 3,30 euros de cotización actual, mantiene una diferencia del 6,2%.

Si a esto le sumamos el dividendo extraordinario, con un valor total de 0,45 euros por acción, BBVA debería subir considerablemente su oferta, que podría hacerlo o bien mejorando el canje, es decir, ofreciendo más acciones por cada acción de Sabadell, o aumentando el efectivo.

Para tener una prima positiva a día de hoy una de las opciones que se maneja es la de subir el efectivo de la oferta. Para igualar la prima negativa actual y el dividendo de 0,45 euros por acción, BBVA debería ofrecer 0,654 euros por acción adicionales, lo cual para que pueda tener un 100% de aceptación sería unos 3.600 millones de euros de diferencia en estos momentos, lo cual sería un incremento considerable.

En nuestra opinión, los incentivos actuales para aceptar la OPA son reducidos, ya que los accionistas tendrían que esperar mínimo tres años para ver sus frutos. Además, Sabadell se está defendiendo bien con ese incremento de la remuneración al accionista, y los números del pasado trimestre eran una bola de partido que la entidad ha sabido jugar.

Por el lado de BBVA, tampoco vemos clara la operación. El atractivo para el banco es menor y el margen de seguridad ante cualquier evento sería muy reducido. Esta estrategia sería arriesgada para la entidad vasca, teniendo en cuenta que la banca se encuentra en un pico de ciclo y los múltiplos ya son muy elevados. La economía empieza a dar señales de alarma y un sector como el bancario debido a su carácter cíclico podría acusar una menor actividad y decisiones de política monetaria acomodaticias para impulsar el crecimiento.

En nuestra opinión, el veto a la fusión por parte del Gobierno ha sido lo que ha reducido considerablemente las posibilidades de éxito de la OPA, ya que, aunque sea temporal, la operación pierde sentido económico y atractivo para los accionistas, que no dejan de fijarse en el corto plazo y en la remuneración directa a través de dividendos o recompras.

Con estas circunstancias, aunque todavía no es el escenario base del mercado, creemos que BBVA dará marcha atrás en la OPA.

Los excelentes resultados y el veto del gobierno son la principal excusa en la que Carlos Torres puede refugiarse, y los accionistas de BBVA han generado más de un 40% de revalorización en sus acciones desde que se publicó la oferta el 1 de mayo de 2024.Las acciones de BBVA, que hoy lideran el Ibex 35, acumulan una subida en lo que llevamos de 2025 de más del 70%.