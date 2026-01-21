Resumen diario: Trump muestra moderación sobre Groenlandia y calma a los mercados

El discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos fue notablemente más mesurado que su retórica de los últimos días. El presidente afirmó que no tiene intención de usar la fuerza en su objetivo de adquirir Groenlandia, aunque dejó claro que no abandona el plan.

La ausencia de referencias a nuevos aranceles o a políticas internas controvertidas (como los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito) provocó un rally de alivio en Wall Street, tras la fuerte venta del día anterior.

Los futuros de acciones en EE. UU. reaccionaron con fuerza. El S&P 500 llegó a subir hasta 1% durante la jornada, lo que lo encaminaba a su mejor sesión diaria desde finales de noviembre. No obstante, con dos horas restantes de negociación al contado, el avance se moderó hasta 0,4%.

El resto de los índices estadounidenses también operó al alza. El Nasdaq 100 sube 0,5%, mientras que el Russell 2000 y el Dow Jones Industrial Average avanzan más de 0,4% cada uno.

En Europa, el desempeño fue más débil. El DAX alemán retrocedió 0,3%, mientras que el FTSE británico ganó 0,5%. En Asia, la actividad fue más sólida, con el Nikkei japonés subiendo más de 1% durante la sesión.

Los resultados de Netflix fueron uno de los focos de atención en Wall Street. Aunque las cifras del cuarto trimestre estuvieron en línea con lo esperado, la guía para el primer trimestre y para todo 2026 decepcionó. La compañía también anunció una oferta revisada totalmente en efectivo por Warner Bros y suspendió la recompra de acciones para preservar capital. Las acciones de Netflix, que llegaron a caer más de 7% en el premarket, bajan actualmente alrededor de 4% y acumulan una pérdida superior a un tercio desde su máximo histórico.

La incertidumbre geopolítica siguió respaldando a los metales preciosos, aunque solo el oro y el platino mantuvieron alzas superiores al 1% durante la jornada. El oro llegó a tocar casi los 4.900 dólares por onza, llevando su rendimiento en lo que va del año a más de 12%.

Nuevas proyecciones sugieren que el oro podría alcanzar los 7.000 dólares si persiste el ruido arancelario (especialmente en torno a Groenlandia). A pesar de la calma parcial en los mercados, el metal precioso sigue firmemente respaldado en niveles elevados.

La plata retrocedió 1,3% hasta los 93 dólares por onza. La presión proviene no solo de las próximas entregas de contratos de futuros, sino también de temores de destrucción de demanda en el sector solar. Según Bloomberg NEF, la participación de la plata en el costo de los paneles fotovoltaicos pasó de alrededor de 3% en 2023 a casi 30% actualmente, lo que podría volver negativos los márgenes si la plata se mantiene por encima de 100 dólares.

El gas natural se disparó 22%, impulsado por pronósticos de una ola de frío durante el fin de semana que podría elevar la demanda y congelar infraestructura de producción en Texas. Esto generó una backwardation extrema, con el contrato de febrero cotizando con una prima superior a 1 dólar frente a marzo.

El euro vio limitadas sus ganancias semanales a poco más de 1%, poniendo a prueba la zona de 1,17. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscó tranquilizar a los mercados afirmando que no existen preocupaciones sobre la estabilidad de la deuda estadounidense ni fundamentos racionales para una venta masiva de bonos del Tesoro por parte de instituciones europeas.

Las divisas ligadas a materias primas superaron al dólar, lideradas por el dólar neozelandés, que los inversionistas consideran geográficamente menos expuesto a la fricción entre EE. UU. y Europa. No obstante, analistas recuerdan que las tasas de interés en Nueva Zelanda siguen siendo más bajas que en EE. UU. o Australia.