Resumen diario: Un IPC más bajo da esperanzas a los inversores, mientras los aranceles generan incertidumbre

Los índices de EE.UU. se recuperaron con el S&P 500 subiendo 0,71 %, el Nasdaq 100 ganando 1,33 % y el Dow Jones Industrial Average manteniéndose estable, luego de que un dato de inflación más bajo de lo esperado aliviara los temores de recesión. La inflación de febrero se situó en 2,8 % interanual, por debajo de las expectativas y desacelerándose desde el 3,0 % registrado en enero, lo que refuerza las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en junio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los aranceles del 25 % impuestos por Trump sobre el acero y el aluminio provocaron una respuesta inmediata de represalias por parte de la UE y Canadá, intensificando las tensiones comerciales mientras ambos socios anunciaban contramedidas por miles de millones de dólares. Fabricantes europeos de piensos advirtieron que posibles aranceles de la UE sobre los granos estadounidenses afectarían al sector ganadero del continente, altamente dependiente de la importación de alimento para animales, sugiriendo que el comercio de granos podría ayudar a resolver la disputa comercial más amplia. Mercados bursátiles y materias primas Intel subió 4,7 % tras informes de que TSMC propuso formar un consorcio con Nvidia, AMD y Broadcom para operar la unidad de fundición de Intel , con aprobación de la administración de Trump .

redujo su objetivo de fin de año para el de , citando un , mayores tasas arancelarias y un aumento de la . BNP Paribas pronostica que el oro superará los 3.000 dólares por onza en los próximos meses en medio del "caos arancelario de Trump", con el activo refugio superando en rentabilidad a los principales índices bursátiles en lo que va del año. Las ventas masivas de fondos de cobertura durante el viernes y el lunes marcaron la mayor liquidación en cuatro años, según Goldman Sachs, con potencial de mayor volatilidad en el mercado a medida que continúa el proceso de reducción de exposición. Los inventarios de crudo aumentaron en 1,448 millones de barriles, por debajo del pronóstico de 2,1 millones, lo que sugiere una demanda más fuerte y ayudó a que los precios del WTI se recuperaran 2,3 % hasta 67,75 dólares, aunque todavía se mantienen cerca de mínimos de tres años. Divisas y criptomonedas En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se fortaleció ligeramente, ganando 0,1 % frente a una cesta de monedas.

se fortaleció ligeramente, ganando frente a una cesta de monedas. El dólar canadiense fue la moneda más fuerte del G10 , subiendo 0,5 % en medio de la tensión comercial por los aranceles .

fue la moneda más fuerte del , subiendo en medio de la . En el mercado de criptomonedas, los principales activos registraron descensos: Ethereum cayó aproximadamente 2,6 %, Solana bajó 1 %, mientras que Bitcoin se mantiene estable en torno a 82.770 dólares.

