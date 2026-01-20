-
Los futuros de los índices estadounidenses se encaminan al cierre mayoritariamente a la baja, presionados por una venta generalizada ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa. El S&P 500 lidera la caída (≈ −0,8%), seguido por el Nasdaq 100 y el Dow Jones, con retrocesos cercanos a −0,6%.
-
El mercado está principalmente condicionado por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles adicionales del 10% a países que hayan desplegado fuerzas militares en Groenlandia, junto con el ultimátum de que estas medidas se mantendrán hasta que se cierre un acuerdo sobre la venta de la isla. El Parlamento Europeo respondió bloqueando la ratificación del acuerdo comercial firmado con EE.UU. el verano pasado. El presidente francés Emmanuel Macron señaló que la “rivalidad con EE.UU. busca subordinar a Europa, lo que es inaceptable”.
-
U.S. Bancorp superó las estimaciones del 4T, con ingresos por USD 6.970 millones y un salto de 18% en beneficios hasta USD 2.170 millones. Impulsado por una sólida base de depósitos y USD 4.900 millones en ingreso neto por intereses, el banco mantuvo un margen de 3,15% con costos bajo control. La administración proyecta crecimiento estable y moderado para 2026.
-
Netflix revisó su oferta de USD 82.700 millones por los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery a una propuesta íntegramente en efectivo, manteniendo la valoración de USD 27,75 por acción. El movimiento busca simplificar la transacción y acelerar la votación de accionistas —posiblemente desde abril—, contrarrestando una oferta hostil por la totalidad de la compañía por parte de Paramount Skydance.
-
Europa cerró la sesión con fuertes caídas. Las pérdidas más pronunciadas se registraron en Madrid (IBEX 35: −1,7%) y Frankfurt (DAX: −1,35%), mientras que los descensos fueron más moderados en Francia (CAC 40: −0,65%) y el Reino Unido (FTSE 100: −0,75%).
-
El presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, afirmó que el banco central está cerca de su objetivo de estabilidad de precios, lo que apoya al euro.
-
El índice dólar retrocede 0,6% ante el regreso de la estrategia “Vender America”, con ventas generalizadas de activos denominados en USD (acciones y bonos). Las monedas más fuertes de la sesión son el franco suizo ( −1%) y el euro (+0,75%) hasta 1,1732. El yen (−0,1%) muestra menor refugio tras la disolución del Parlamento por parte del primer ministro Sanae Takahashi .
-
El caos político impulsa un rebote en los metales preciosos: el oro registra una alza de 1,9% hasta USD 4.760, mientras que la plata avanza 0,2% hasta USD 94,45.
