El Ibex 35 arranca la jornada con caídas. ¿Peligran los 20.000 puntos?

ACS y las energéticas encabezan los descensos: ACS cede más de un 1% arrastrada por la venta de acciones de Florentino Pérez (procedentes de su plan de incentivos), mientras Acciona y Solaria mantienen sus caídas.

Indra lidera las subidas: Junto a Amadeus, encabeza la parte alta del selectivo y alcanza máximos históricos tras dejar atrás las dudas sobre su directiva y respaldada por sus últimos resultados.

Apertura en negativo: El Ibex 35 inicia la jornada con leves caídas del 0,2% a la espera de datos macroeconómicos clave en la Eurozona y EE. UU. que podrían aumentar la volatilidad.

El Ibex 35 sucumbe a las presiones bajistas y empieza la jornada con caídas del 0,2%. El selectivo español está cotizando negativo, mientras que el resto de Europa tiene un tono mixto. En cualquier caso, tampoco hoy vemos grandes noticias negativas y los descensos son moderados. El día está marcado por algunos datos importantes, como el PIB de la Eurozona del segundo trimestre, las ventas minoristas en Estados Unidos o el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Es probable que la volatilidad aumente a medida que avanza la sesión.

Empresas del Ibex 35 que más suben

La parte alta del Ibex 35 está calmada. Amadeus e Indra son las más alcistas. Las acciones de Indra están de hecho marcando nuevos máximos históricos, mostrando que los inversores han dejado ya de lado las dudas sobre su directiva. Una vez solucionado todo el drama con Escribano y su compañía, los inversores han vuelto a confiar en la empresa, aunque hay que señalar que los últimos resultados también ayudaron.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de ACS cae más de un 1% y los mercados achacan la venta de acciones de Florentino Pérez. Sin embargo, se trata de una venta de acciones que había recibido por su plan de incentivos. Las ventas de acciones por parte de personas de referencia de la empresa suelen preocupar al mercado, aunque en ocasiones no tiene base en las que sustentarse. Las energéticas siguen cayendo y hoy Acciona y Solaria siguen con los descensos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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