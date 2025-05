Resumen diario: Wall Street cae ante datos económicos que muestran contracción y beneficios decepcionantes

Las acciones en EE. UU. caen ante contracción inesperada del PIB , con el S&P 500 retrocediendo un 1,09 %, el Dow Jones un 0,85 % y el Nasdaq 100 un 1,19 % tras publicarse que la economía estadounidense se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre, frente al crecimiento del 0,2 % esperado, marcando la primera contracción desde 2022.

El precio del petróleo cae a mínimos de cuatro años , con el crudo WTI sufriendo su mayor descenso mensual (19 %) desde noviembre de 2021, debido a las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, así como a posibles aumentos de producción por parte de la OPEP+, lo que presiona los precios hacia los 58 dólares por barril.

Los datos laborales indican enfriamiento del mercado de trabajo , ya que el informe de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron solo en 62.000 puestos en abril, muy por debajo de los 147.000 revisados a la baja en marzo, mientras que las vacantes de empleo según el informe JOLTS cayeron a 7,192 millones desde 7,48 millones.

Las tecnológicas lideran la caída , con el fabricante de servidores con IA Super Micro Computer desplomándose un 15 % tras recortar sus previsiones para el tercer trimestre, mientras que Snap cayó más del 14 % y otras tecnológicas se debilitaron en vísperas de resultados clave de Microsoft y Meta.

El sector de consumo discrecional muestra debilidad , con Starbucks cayendo casi un 7 % tras su quinto trimestre consecutivo de descenso en ventas comparables, mientras que Norwegian Cruise Line perdió más del 8 % tras recortar previsiones debido al debilitamiento de la demanda.

El sector solar sufre por aranceles de Trump , con First Solar cayendo hasta un 13 % tras reducir su guía de beneficios para 2025, con un rango de previsión de BPA de 12,50 $ a 17,50 $, frente al anterior de 17 $ a 20 $.

Acuerdo inminente entre Ucrania y EE. UU. sobre minerales , ya que Ucrania se prepara para firmar un acuerdo estratégico que otorgaría a EE. UU. acceso preferencial a nuevos recursos naturales ucranianos, aunque han surgido complicaciones de último minuto para concretarlo.

Los indicadores económicos apuntan a riesgos de estanflación , dado que el PIB se contrae mientras la inflación se acelera, con el índice de precios PCE aumentando a un 3,5 % desde el 2,6 % del trimestre anterior, lo que complica las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

La confianza del consumidor se debilita , cayendo a su nivel más bajo desde mayo de 2020, a medida que la incertidumbre económica y las tensiones comerciales afectan al sentimiento, pese a que el gasto del consumidor aún creció un 1,8 % en el primer trimestre, aunque desacelerándose respecto al 4,0 % del cuarto trimestre.

La caída de ayer se extendió hoy al oro , que retrocede un 0,3 %. La plata también cae un 0,6 %, mientras que el platino es el más débil entre los metales preciosos, con un descenso del 1,4 %.

Los mercados europeos cerraron con tono mixto. La mayoría de los principales índices finalizaron al alza: el DAX alemán subió un 0,3 %, el CAC 40 francés un 0,5 %, mientras que el SMI suizo y el FTSE 100 británico terminaron la jornada con una subida cercana al 0,4 %. En cambio, el FTSE MIB italiano cayó más del 1 % y el WIG polaco retrocedió más del 2 %, cerrando por debajo de los 100.000 puntos.

Los datos preliminares de inflación en Alemania en abril mostraron un aumento de precios ligeramente superior al esperado. El IPC subió un 2,1 % interanual frente al 2 % previsto. Sin embargo, esta cifra sigue por debajo del 2,2 % registrado el mes anterior.

El PIB de la eurozona creció un 0,4 % trimestral, lo que representa 0,2 puntos porcentuales por encima del consenso. Este dato es particularmente positivo en comparación con la inesperada debilidad mostrada por EE. UU.

