El Ibex 35 despunta a la espera de Nvidia

El Ibex 35 se anota una gran sesión y termina con subidas superiores al 1%. El ánimo ha sido muy positivo tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque mañana podríamos ver un panorama diferente si las cifras de Nvidia de esta noche no gustan.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Acciona ha sido la más destacada, con subidas de más de un 8%. El motivo es que Nordex ha publicado sus resultados anuales y han batido ampliamente las expectativas, lo que ha arrastrado también a Acciona. De hecho, Nordex ha mejorado expectativas para el 2026, lo que pone de relieve que el sector podría tener un buen año. Por otro lado, Santander ha tenido hoy su día del inversor y ha informado que espera superar los 20.000 millones de beneficio neto en 2028, lo que supondría un crecimiento anualizado de más del 12%. Si eliminamos el efecto de Webster, el crecimiento anualizado sería menor al doble dígito, pero seguiría siendo bastante ambicioso. Doblar el dividendo ha sido uno de los atractivos de la conferencia.

En la parte baja de la tabla ha destacado Aena, con caídas de más del 1% debido a unos resultados que no han convencido. El menor ritmo de crecimiento del tráfico de pasajeros y el aumento de intervención del estado en la compañía están pesando y los inversores prefieren evitar esta incertidumbre.

Otros mercados

En Europa el resto de selectivos también han terminado el viernes, aunque con menor fuerza. El FTSE inglés ha repuntado más de un 1%. El foco está en Wall Street, con el Nasdaq 100 subiendo un 1%. El mercado ya está pendiente de Nvidia, que presentará sus cifras al cierre de hoy y donde se ponen grandes expectativas después de que los hiperescaladores hayan anunciado inversiones superiores a 600.000 millones de dólares. La clave estará en las previsiones para el año, más que en los números del trimestre. De momento, las empresas de semiconductores están subiendo con fuerza.

El bitcoin ha repuntado un 6% en la jornada de hoy animado por las alzas generales, a la vez que Ethereum ha despegado un 10%. El oro ha subido algo más de un 1%, mientras que la plata lo ha hecho en más de un 3%. A pesar de que las subidas del bitcoin podría haber provocado caídas del oro, el metal precioso sigue resistiendo y hoy podemos decir que la liquidez está pasando a ser invertida.