Las tensiones geopolíticas de 2025 y 2026 no han hecho más que intensificarse.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, las disputas en Gaza, el choque entre Irán y las presiones estratégicas de Estados Unidos sobre Groenlandia han configurado un escenario global cada vez más volátil.

En este contexto, el Ártico ha emergido como un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y Europa, especialmente tras la creciente presión de Washington sobre Groenlandia.

Europa continúa manteniendo una postura prudente, pero según información de Bloomberg, varios países europeos han realizado maniobras militares en la costa de Noruega, cerca de una de las zonas del Ártico.

El Ártico: un nuevo epicentro estratégico global

El Ártico ha pasado de ser una región remota a convertirse en uno de los espacios más disputados del planeta. Su importancia se debe a tres factores principales: rutas marítimas, recursos naturales y valor militar.

En este tablero estratégico:

Rusia lidera la presencia militar y controla la mayor parte de la costa ártica.

lidera la presencia militar y controla la mayor parte de la costa ártica. Estados Unidos busca reforzar su posición desde Groenlandia.

busca reforzar su posición desde Groenlandia. China intenta ganar influencia mediante la cooperación con Moscú.

intenta ganar influencia mediante la cooperación con Moscú. Dinamarca y Groenlandia se vuelven esenciales por su ubicación y riqueza mineral.

se vuelven esenciales por su ubicación y riqueza mineral. Canadá y Noruega defienden sus reclamaciones territoriales.

defienden sus reclamaciones territoriales. La Unión Europea incrementa su implicación diplomática.

El resultado es un Ártico convertido en un espacio donde convergen intereses comerciales, energéticos y militares, y donde cada movimiento es observado con lupa por las grandes potencias.

La OTAN intensifica ejercicios militares

Bloomberg informa de maniobras militares europeas en Noruega, en un contexto de creciente tensión estratégica. Pero este año tienen un significado especial: enviar un mensaje de fuerza tanto a Rusia como al presidente estadounidense Donald Trump, que ha cuestionado la relevancia de la alianza.

En el ejercicio “Arctic Dolphin” participan:

1.000 militares

Fragatas, helicópteros y aviones P‑8

Fuerzas de España, Noruega, Polonia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania

El objetivo es detectar submarinos enemigos antes de que entren en el “cinturón euroatlántico”, una zona clave para la defensa de Europa y Estados Unidos.

Cómo se desarrolla la guerra submarina en el Ártico

La noticia describe un auténtico “juego del gato y el ratón” entre submarinos noruegos y alemanes que intentan ocultarse en los fiordos. Para detectarlos, la OTAN utiliza:

sonar de casco en fragatas,

sonar desplegado por helicópteros,

aviones P‑8 que lanzan sonoboyas,

sistemas que calculan distancia y velocidad del submarino.

El Ártico complica la detección por dos razones:

El agua dulce del deshielo se mezcla con el agua salada del Atlántico, creando capas donde los submarinos pueden esconderse. El hielo genera ruido que enmascara el sonido de los submarinos.

Por eso, según los mandos militares, es “un lugar ideal para esconder un submarino nuclear”.

Preocupación por la falta de preparación para un conflicto prolongado



Aunque la OTAN mantiene capacidades superiores a Rusia,varios mandos reconocen que la OTAN debe reforzar capacidades para un conflicto prolongado. Durante décadas, la prioridad fue Irak y Afganistán, no la guerra submarina.

El mensaje interno es claro: la OTAN debe recuperar y reconstruir capacidades antisubmarinas para adaptarse al nuevo escenario geopolítico.

Cómo la creciente tensión en el Ártico está empezando a influir en los mercados bursátiles

La transformación del Ártico en un nuevo foco geopolítico no solo afecta a la seguridad internacional: también está empezando a dejar huella en los mercados financieros.

A medida que Rusia, Estados Unidos, China y los países nórdicos intensifican su presencia militar, energética y diplomática en la región, los inversores han comenzado a incorporar el Ártico como un nuevo factor de riesgo geopolítico.

El impacto podría observarse especialmente en sectores vinculados a energía, transporte marítimo, defensa y materias primas críticas.

Energía: petróleo, gas y minerales críticos generan volatilidad ante cualquier movimiento militar.

petróleo, gas y minerales críticos generan volatilidad ante cualquier movimiento militar. Transporte marítimo: el deshielo abre rutas más cortas, pero también aumenta la exposición a tensiones.

el deshielo abre rutas más cortas, pero también aumenta la exposición a tensiones. Defensa: fabricantes europeos y estadounidenses reaccionan a cada incremento de actividad militar.

fabricantes europeos y estadounidenses reaccionan a cada incremento de actividad militar. Materias primas: la competencia por recursos estratégicos provoca oscilaciones en precios y en compañías extractivas.

En conclusión, La OTAN está respondiendo con más ejercicios, más vigilancia y una reorganización estratégica, pero reconoce que debe reforzar sus capacidades para afrontar un posible conflicto en una de las regiones más complejas y estratégicas del planeta.