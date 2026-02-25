Abre Wall Street y el Nasdaq 100 empieza a despegar

La calma antes de la tormenta de la IA
La espera casi ha terminado. La sesión de hoy en Wall Street está dominada por uno de los eventos más importantes del trimestre: la publicación de los resultados financieros de Nvidia (NVDA.US) inmediatamente después del cierre del mercado. Nvidia cierra la temporada de resultados para los pesos pesados del mercado. Cabe destacar que el calendario fiscal de Nvidia está ligeramente desfasado en comparación con sus pares de Wall Street.
El S&P 500 sube un 0,5%, mientras que el Nasdaq 100 avanza más del 1%. Por ahora, el mercado parece haber ignorado los riesgos relacionados con el comercio internacional e Irán, centrándose en el rendimiento de Nvidia. Cabe destacar que las empresas más estrechamente vinculadas al gigante, como TSMC y ASML, cotizan en máximos históricos. Por el contrario, las que utilizan la tecnología de Nvidia, como Microsoft, se han quedado muy atrás. Los inversores están sopesando si los resultados potencialmente fenomenales del líder en inteligencia artificial serán suficientes para impulsar el mercado a nuevas alturas, o si estamos preparados para una reacción de "vender la noticia".
Se espera que Nvidia reporte un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 68%, lo que representa una aceleración en comparación con los dos trimestres anteriores. Si bien la compañía parece cara según el PER de los últimos 12 meses, el PER forward (con los próximos 12 meses) sugiere una valoración más moderada. Fuente: Bloomberg Finance LP
El precio de la acción se mantiene en consolidación, pero la valoración subyacente —en concreto, el PER forward— es relativamente baja, cercana a los niveles de recuperación observados a finales del primer y segundo trimestre de 2025. Según otras métricas, Nvidia tampoco parece excesivamente cara. Sin embargo, Nvidia debe superar las expectativas del mercado y evitar cualquier indicio de problemas con el cumplimiento de pedidos; por el contrario, debe demostrar una sólida perspectiva de crecimiento. Fuente: Bloomberg Finance LP
El sector tecnológico se encuentra en una coyuntura crítica. Mientras los clientes de Nvidia anuncian planes de inversión de capital (capex) masivos, el índice Nasdaq 100 ha mostrado recientemente una relativa debilidad en comparación con el mercado en general, lo que aumenta la importancia del informe de hoy.
Análisis técnico: S&P 500
El S&P 500 ha superado recientemente al Nasdaq 100, impulsado por una rotación de capital hacia acciones defensivas. Sin embargo, las acciones tecnológicas lideran la tendencia en Wall Street hoy. Nvidia está saliendo de la consolidación y cotiza a sus niveles más altos desde noviembre, lo que permite al S&P 500 alcanzar su punto más alto desde la ola de ventas del 12 de febrero. Si Nvidia presenta buenos resultados, el S&P 500 tiene la posibilidad de alcanzar los 7.000 puntos, mientras que el Nasdaq 100 podría acercarse a los 26.000.
Gráfico del S&P 500 con velas diarias
Noticias corporativas:
- Las acciones de Nvidia (NVDA.US) subieron un 0,7% al inicio de la sesión. El mercado espera no solo resultados superiores a los esperados, sino también, crucialmente, pronósticos optimistas sobre la demanda de chips Blackwell. Nvidia ha tenido un rendimiento inferior al del índice SOX, lo que convierte el informe de hoy en un momento decisivo para la continuación del mercado alcista de la IA.
- Sector del litio: Zimbabue sacude la oferta. Los productores de litio están subiendo tras los informes de que Zimbabue ha suspendido las exportaciones de concentrados de litio y minerales en bruto. Esto representa una señal importante para la cadena de suministro de baterías de vehículos eléctricos, impulsando las acciones de entidades como Albemarle (+7%) y SQM (+4%).
- El otro "Magnífico": Sentimiento mixto en las grandes tecnológicas. La mayoría de las "Siete Magníficas" cotizan al alza: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) y Meta (+0,9%) suben al inicio de la sesión. La excepción es Apple (AAPL.US), que baja un 0,2%, manteniendo su relativa debilidad frente al sector tecnológico, a pesar de un reciente resurgimiento de popularidad impulsado por los ambiciosos planes de incorporar un asistente de inteligencia artificial en cada teléfono.
- Ganancias en el mercado general: Cava, HP y Lowe's. Los inversores también están respondiendo a los resultados y pronósticos de otros sectores. Cava (cadena de restaurantes), HP y Lowe's registran ganancias, lo que demuestra que el capital busca oportunidades más allá del ámbito inmediato de la inteligencia artificial.
