Resumen diario: Wall Street rebota al final de la semana, el US30 sube un 1,2%🗽Bitcoin gana un 4%

recuperación el Nasdaq, con un alza del 2,3% , seguido por el Russell 2000 (+2,05%) , el S&P 500 (+1,66%) y el Dow Jones Industrial Average (+1,5%) . El índice de volatilidad (VIX) continúa su caída tras la última renovación de contratos.

, seguido por el , el y el . El continúa su caída tras la última renovación de contratos. Las acciones del sector tecnológico impulsan el repunte, con Palantir, AppLovin y los semiconductores registrando fuertes avances . Nvidia lidera el grupo Magnificent Seven (Mag7) con un alza del 4% , superando los 120 dólares por acción.

. , superando los 120 dólares por acción. El sentimiento del mercado en EE. UU. mejoró luego de que el líder de la mayoría en el Senado retirara su declaración sobre bloquear el proyecto de ley de gasto federal , reduciendo el riesgo de un cierre gubernamental.

, reduciendo el riesgo de un cierre gubernamental. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan resultó muy inferior a lo esperado , lo que destacó un repunte en las expectativas de inflación a corto y largo plazo, mientras que las expectativas de los consumidores cayeron bruscamente de 64 a 54,2.

, lo que destacó un a corto y largo plazo, mientras que las expectativas de los consumidores cayeron bruscamente de 64 a 54,2. Otros movimientos clave en los mercados

Vladimir Putin ofreció una evaluación cautelosamente optimista sobre las negociaciones de paz con Donald Trump , aunque reiteró que Ucrania necesitará una mayor fuerza aérea como parte de cualquier acuerdo de paz .

, aunque reiteró que . JP Morgan redujo su previsión de crecimiento del PIB de EE. UU. para 2025 del 1,9% al 1,6% . A pesar de la revisión a la baja, los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron : Bono a 10 años: +3 puntos básicos Bono a 2 años: +6 puntos básicos , superando el 4%

. A pesar de la revisión a la baja, : El petróleo se mantuvo estable , mientras que los futuros del gas natural subieron un 2% .

, mientras que los . Las materias primas agrícolas registraron caídas: Cacao (-4%) Café (-3%) Maíz (-1,7%)

Los inventarios de cacao en los puertos de EE. UU. alcanzaron un máximo de cuatro meses , lo que llevó a la Organización Internacional del Cacao (ICCO) a aumentar su previsión de superávit . Se espera el primer exceso de oferta global en cuatro años , a pesar de la incertidumbre en las cosechas de Costa de Marfil .

, lo que llevó a la . Se espera el , a pesar de la . El oro retrocedió tras superar brevemente los 3.000 dólares por onza .

. El bitcóin subió un 4% hasta los 84.500 dólares , mientras que el token Trump avanzó un 12% .

, mientras que el . Chainlink y Solana subieron cerca de un 10% .

. Las acciones del sector de computación cuántica subieron a pesar de ataques de vendedores en corto . Tras un anuncio de posición corta de Kerrisdale Capital contra IONQ, la acción rebotó un 14% . Rigetti Computing subió un 18% , reflejando un fuerte optimismo en el sector .

. Mercados europeos cierran en verde; avance del euro y el yen

Las bolsas europeas cerraron al alza, lideradas por el DAX de Alemania (+1,86%) , impulsado por un acuerdo entre la coalición de Merz y Los Verdes sobre el gasto público. Otros índices que subieron: CAC 40 de Francia (+1,13%) FTSE 100 del Reino Unido (+1,05%) FTSE MIB de Italia (+1,73%) IBEX 35 de España (+1,43%) SMI de Suiza (+0,63%)

, impulsado por un acuerdo entre la sobre el gasto público. Otros índices que subieron: La coalición CDU/CSU-SPD-Verdes llegó a un acuerdo para flexibilizar el freno fiscal de Alemania , lo que allana el camino para un fondo de 500.000 millones de euros . Los Verdes acordaron no bloquear el proyecto, siempre que incluya financiamiento para infraestructura, defensa y transformación energética .

, lo que allana el camino para un . Los Verdes acordaron no bloquear el proyecto, siempre que incluya financiamiento para . El dólar estadounidense (DXY) cayó un 0,08% frente a una canasta de monedas principales para cerrar la semana a la baja. Las divisas con mejor desempeño frente al dólar fueron el dólar australiano (+0,65%) y el dólar neozelandés (+0,88%) . El dólar canadiense se fortaleció un 0,5%, recuperando casi todas sus pérdidas del día anterior .

frente a una canasta de monedas principales para cerrar la semana a la baja. Mientras tanto, el yen japonés se debilitó (+0,5%) ante expectativas de que el Banco de Japón mantendrá sin cambios sus tasas de interés .

ante expectativas de que el . El euro extendió sus alzas (+0,22%) frente al dólar, a pesar de amenazas de aranceles y nuevas críticas de Donald Trump hacia la Unión Europea .

frente al dólar, a pesar de amenazas de aranceles y nuevas críticas de . Datos de la Universidad de Michigan:

Sentimiento del consumidor preliminar: 57,9 ( Previsión: 63, Anterior: 64,7 )

57,9 ( ) Condiciones económicas preliminares: 63,5 ( Previsión: 64,4, Anterior: 65,7 )

63,5 ( ) Expectativas económicas preliminares: 54,2 ( Previsión: 63, Anterior: 64,0 )

54,2 ( ) Expectativas de inflación a 5 años: 3,9% ( Previsión: 3,4%, Anterior: 3,5% )

3,9% ( ) Expectativas de inflación a 1 año: 4,9% (Previsión: 4,3%, Anterior: 4,3%)

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.