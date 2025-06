Resumen diario: Wall Street resiste la presión vendedora, el oro sube y el petróleo corrige su alza tras el ataque de Israel a Irán

Los futuros sobre índices bursátiles de EE. UU. caen este viernes entre un 0,8 % y un 1 %, en lo que parece ser una reacción moderada a la escalada del conflicto entre Israel e Irán en Medio Oriente. Tesla sube un 3,5 % tras el anuncio de EE. UU. sobre nuevas regulaciones para vehículos autónomos, mientras que Nvidia cae casi un 2 %.

La respuesta de Irán al ataque israelí —que, según reportes, habría matado a decenas de altos mandos y científicos y dañado infraestructura crítica, incluida la planta nuclear de Natanz— ha sido notablemente contenida. Esto lleva al mercado a concluir que una escalada total del conflicto podría no producirse, aunque el primer ministro israelí Netanyahu declaró que Israel se está preparando para una nueva fase. Irán, por su parte, reiteró que responderá al ataque.

El precio del petróleo cayó de 78 a 73 USD, pero intenta rebotar, rompiendo una posible formación de triángulo ascendente. El mercado deberá actuar con cautela de cara al fin de semana, período durante el cual “podría pasar mucho”. Mientras tanto, el trigo sube cerca de un 3 %, repuntando desde mínimos de cuatro semanas.

Los datos de la Universidad de Míchigan (UoM) superaron las previsiones. El sentimiento del consumidor mejora, mientras que las expectativas de inflación se redujeron en la lectura preliminar de junio: Índice de Sentimiento del Consumidor de la UoM (junio preliminar): 60.5 (esperado: 63.0; anterior: 52.2) Expectativas de inflación a 1 año: 5.1 % (esperado: 6.4 %; anterior: 6.8 %) Expectativas de inflación a 5 años: 4.1 % (esperado: 4.1 %; anterior: 4.2 %)

El oro se benefició de las tensiones geopolíticas, subiendo por encima de los 3.400 USD por onza. Al mismo tiempo, el platino cayó más de un 5 %, y el sentimiento en el conjunto del mercado de metales sigue débil.

El sentimiento en criptomonedas refleja aversión al riesgo. El bitcoin bajó de unos 103.000 a aproximadamente 105.000 USD, pero se observa presión vendedora tanto en BTC como en altcoins menores.

Donald Trump declaró que el ataque israelí podría alentar a Teherán a firmar un acuerdo nuclear con EE. UU., añadiendo que, tras los bombardeos, “no está seguro de que el programa nuclear iraní pueda continuar en este momento”. También señaló que el presidente estadounidense podría reunirse con líderes iraníes el domingo.

Las bolsas europeas cerraron mayormente a la baja. El DAX alemán cayó más de un 1 %, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido cedió un 0,4 %. La inflación interanual de Alemania según el IHPC se ubicó en 2,1 %, en línea con las estimaciones y por debajo del 2,2 % anterior. La inflación mensual fue del 0,2 %, en línea con lo esperado, pero inferior al 0,5 % del mes previo.

Todo indica que, salvo que Irán dé una respuesta militar decisiva y de gran escala, los mercados podrían mantener la calma en cuanto a la estabilidad del suministro petrolero. La OPEP declaró hoy que el mercado del crudo se mantiene estable, especialmente si Israel no ataca infraestructuras petroleras iraníes. No obstante, una eventual ofensiva sobre instalaciones iraníes podría alterar el escenario, generando un sentimiento de “riesgo fuera” ante una posible escalada militar.

