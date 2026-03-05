- Broadcom lidera la sesión con una subida impulsada por resultados fuertes y guía explosiva en IA, consolidando su papel como uno de los grandes ganadores del ciclo.
- Nvidia corrige ligeramente por ajustes en producción para China, mientras el mercado se centra en su próxima generación de chips.
- El sentimiento corporativo es mixto: destacan subidas por recompras, sorpresas positivas y mejoras de previsiones, frente a caídas por recortes, rebajas y guías débiles.
Los futuros estadounidenses apuntan a una ligera corrección en la apertura de Wall Street: los contratos del S&P 500 caen alrededor de un 0,4%, el Nasdaq 100 un 0,5% y el Dow Jones un 0,6%, mientras que el MSCI World permanece prácticamente plano. El sentimiento está lastrado por la subida del precio del petróleo en respuesta a la escalada del conflicto con Irán, los ataques a petroleros y los temores sobre posibles interrupciones en los flujos de crudo.
Fuente: xStation
A las 14:30 (GMT+1) conocimos las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., que se mantienen ligeramente por encima de 210.000, es decir, aún en uno de los niveles más bajos de los últimos meses y muy por debajo de los promedios de los últimos dos años. Los datos son coherentes con un mercado laboral que se estabiliza con despidos limitados, apoyado también por un descenso en los recortes de empleo anunciados según Challenger, Gray & Christmas y un crecimiento de productividad en el Q4 superior a lo esperado. Esto sugiere que el informe laboral de febrero (viernes) podría mostrar una desaceleración moderada del empleo con una tasa de paro estable, sin una ruptura brusca en el mercado laboral.
El contrato del Nasdaq 100 pierde casi un 0,5% justo antes del inicio de la sesión de contado y, desde un punto de vista técnico, mantiene su tendencia bajista de corto plazo. El soporte clave sigue siendo la EMA200 (curva dorada). Mientras el Nasdaq 100 cotice por debajo de la EMA50 (curva azul), aumentan las probabilidades de que continúe su trayectoria descendente. El RSI de 14 días permanece en valores medios (ni sobrecompra ni sobreventa). Fuente: xStation
Noticias corporativas clave
- Broadcom (AVGO) – La acción sube alrededor de un 6–7% tras publicar resultados del Q1 FY2026: ingresos de 19.310 millones USD (+29% interanual), ligeramente por encima del consenso, y BPA ajustado de 2,05 USD. La compañía emitió previsiones muy fuertes: para el Q2 espera ingresos de ~22.000 millones USD y un margen EBITDA del 68%, lo que el mercado interpreta como continuidad del fuerte ciclo de IA. El motor clave es la explosión de ingresos en semiconductores para IA (aceleradores personalizados, redes de IA). El software está algo más débil, pero el nuevo programa de recompra de 10.000 millones USD apoya el sentimiento. Analistas (Baird, Evercore, Truist) elevan valoraciones, destacando que la guía de IA para 2026–2027 “eclipsa” preocupaciones sobre pérdida de cuota en otras áreas.
- Nvidia (NVDA) – La acción cae ligeramente (–0,4% a –0,7%) tras informes de suspensión de producción de chips H200 para China y redirección de capacidad de TSMC hacia la próxima generación Vera Rubin. El mercado descuenta riesgo temporal en ingresos de China, pero ve positivamente la aceleración hacia la nueva arquitectura de IA.
- Berkshire Hathaway (BRK.B) – Sube ~1,2% tras reanudar recompras. Además, el mercado reaccionó positivamente a la compra de acciones por ~15 millones USD por parte del CEO Greg Abel, interpretado como señal de confianza en la valoración y perspectivas.
- Trade Desk (TTD) – La acción se dispara ~21% tras conocerse que la empresa mantuvo conversaciones preliminares con OpenAI sobre cooperación en ventas de publicidad. El mercado descuenta el potencial de que TTD se convierta en socio clave en la monetización del tráfico y productos de OpenAI.
- Morgan Stanley (MS) – Cae ~1% tras anunciar ~2.500 despidos. El mercado lo interpreta como intento de mejorar eficiencia de costes y señal de una perspectiva más cauta.
- American Airlines (AAL) – Cae ~1,6% tras rebaja de recomendación de Rothschild & Co Redburn de “buy” a “neutral”. Señalan riesgo de pérdidas por mayor competencia de United en Chicago y precios de combustible más altos.
- American Eagle Outfitters (AEO) – Cae ~3,3% tras anunciar que la mayor parte del beneficio de este año se generará en la segunda mitad. El mercado toma beneficios y descuenta mayor sensibilidad al consumo en H1.
- CoreWeave (CRWV) – Cae ~2,3% tras inicio de cobertura de Bernstein con recomendación “underperform” y precio objetivo de 56 USD.
- Burlington Stores (BURL) – Sube ~6,4% tras ventas y BPA ajustado del Q4 por encima de expectativas. El mercado aprecia la fortaleza del modelo off-price.
- Ciena (CIEN) – Cae ~4,8% tras resultados del Q1 y una guía cauta. El mercado descuenta menor demanda en partes del segmento de infraestructura de red.
- JD.com (JD) – Presenta su primera pérdida trimestral desde 2022; ventas del Q4 +1,5% interanual hasta ~352.300 millones CNY, ligeramente por encima del consenso, pero con pérdida neta de 2.700 millones CNY. El culpable: expansión costosa en reparto de comida, compitiendo con Meituan y Alibaba. El consumo chino débil limita el apalancamiento operativo. JD intenta diversificar geográficamente con JoyExpress en Europa y la futura plataforma Joybuy.
- LyondellBasell (LYB) y Dow (DOW) – Suben ~1,7% tras mejora de recomendación de BMO a “market perform”, citando estrechamiento de oferta de polietileno por el conflicto en Irán.
- Veeva Systems (VEEV) – Sube ~10% tras guía de BPA ajustado para Q1 por encima del consenso, señalando demanda sólida en software para ciencias de la vida.
- Victoria’s Secret (VSCO) – A pesar de superar expectativas del Q4 y elevar previsiones, cae 3–4% tras un rally del 170% en 12 meses. El FCF previsto (220–250 millones USD) queda por debajo del consenso, enfriando el entusiasmo. La empresa revisa activos no estratégicos y busca optimizar Adore Me, centrando su estrategia “Path to Potential” en Victoria’s Secret y PINK.
