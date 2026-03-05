Los futuros estadounidenses apuntan a una ligera corrección en la apertura de Wall Street: los contratos del S&P 500 caen alrededor de un 0,4%, el Nasdaq 100 un 0,5% y el Dow Jones un 0,6%, mientras que el MSCI World permanece prácticamente plano. El sentimiento está lastrado por la subida del precio del petróleo en respuesta a la escalada del conflicto con Irán, los ataques a petroleros y los temores sobre posibles interrupciones en los flujos de crudo.

Fuente: xStation

A las 14:30 (GMT+1) conocimos las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., que se mantienen ligeramente por encima de 210.000, es decir, aún en uno de los niveles más bajos de los últimos meses y muy por debajo de los promedios de los últimos dos años. Los datos son coherentes con un mercado laboral que se estabiliza con despidos limitados, apoyado también por un descenso en los recortes de empleo anunciados según Challenger, Gray & Christmas y un crecimiento de productividad en el Q4 superior a lo esperado. Esto sugiere que el informe laboral de febrero (viernes) podría mostrar una desaceleración moderada del empleo con una tasa de paro estable, sin una ruptura brusca en el mercado laboral.

El contrato del Nasdaq 100 pierde casi un 0,5% justo antes del inicio de la sesión de contado y, desde un punto de vista técnico, mantiene su tendencia bajista de corto plazo. El soporte clave sigue siendo la EMA200 (curva dorada). Mientras el Nasdaq 100 cotice por debajo de la EMA50 (curva azul), aumentan las probabilidades de que continúe su trayectoria descendente. El RSI de 14 días permanece en valores medios (ni sobrecompra ni sobreventa). Fuente: xStation

Noticias corporativas clave