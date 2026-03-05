Resumen mitad de sesión: Los mercados desafían al petróleo: bolsas al alza mientras Oriente Medio arde

Los datos de ventas minoristas en la Eurozona fueron mixtos , sin capacidad para cambiar el sesgo bajista del euro en un contexto de inflación y tensiones geopolíticas.

El sentimiento en las bolsas globales se mantiene relativamente optimista a pesar de que los precios del petróleo siguen elevados en los mercados internacionales, acercándose ahora a 84 USD por barril y acumulando más de un 20% de subida en lo que va de año. La guerra en Oriente Medio continúa y, según comentarios de Israel ayer, se espera que dure al menos dos semanas más. Al mismo tiempo, crecen las esperanzas de una reapertura gradual del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Irán no ha mostrado interés en negociar con Estados Unidos y ha negado los informes sobre supuestas conversaciones informales con la CIA.

Se espera que Estados Unidos proporcione escoltas navales para los buques, y hoy Bloomberg, citando fuentes militares, informó de que Irán respetará las condiciones de libre navegación en el Estrecho. Sin embargo, estas declaraciones contradicen los informes sobre nuevos barcos alcanzados por drones cerca del Estrecho, mientras que las tarifas de transporte han experimentado aumentos sin precedentes.

Sin embargo, estas declaraciones contradicen los informes sobre nuevos barcos alcanzados por drones cerca del Estrecho, mientras que las tarifas de transporte han experimentado aumentos sin precedentes. Los índices europeos cotizan mayoritariamente al alza, a pesar del sentimiento mixto en Wall Street antes de la apertura. Bitcoin se mantiene cerca de 72.000 USD, mientras que los metales preciosos consolidan sin grandes cambios hoy —el oro cotiza alrededor de 5.160 USD por onza. China, el mayor importador del mundo, está intentando conservar combustible suspendiendo las exportaciones de diésel y gasolina. Los mercados asiáticos rebotan tras la venta masiva del miércoles; el índice MSCI Asia Pacific subió un 2,4%. Corea lideró la recuperación regional, con el Kospi subiendo un 10% y el Kosdaq un 14%, a medida que los fabricantes de chips Samsung y SK Hynix se recuperaron tras ventas de pánico. Los futuros de índices estadounidenses cotizan mixtos. Las empresas europeas de chips y software suben tras las previsiones de ingresos mejores de lo esperado de Broadcom, que sube más de un 6% en el pre‑market estadounidense. El CEO Hock Tan indicó que las ventas de sus chips de IA podrían superar los 100.000 millones de dólares el próximo año. Noticias corporativas europeas Alfa Laval: Morgan Stanley mejora a equal‑weight (desde underweight) y espera posibles sorpresas positivas en pedidos del segmento marino este año.

Wizz Air: las interrupciones en Oriente Medio podrían llevar el beneficio neto FY2026 por debajo del rango previo (+25 M€ a –25 M€).

Heidelberg Materials: Citi mejora a buy (desde neutral), afirmando que la reciente venta masiva por preocupaciones del mercado de carbono de la UE parece exagerada.

Davide Campari: sube antes de la apertura en EE. UU. tras un EBITDA mejor de lo esperado. Citi calificó los resultados como sólidos; RBC destacó el fuerte crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre.

Schaeffler y Deutz: añadidas hoy al índice alemán mDAX.

TORM: cae después de que Oaktree señalara una posible venta de acciones por 79,5 M$. Cambios en recomendaciones de analistas en Europa Mejoras: Aker BP → neutral (JPMorgan), PT 308 NOK

Alfa Laval → equal‑weight (Morgan Stanley)

Athens International Airport → equal‑weight (Barclays)

DSV → buy (ABG), PT 1.900 NOK

EnQuest → overweight (JPMorgan), PT 25p

Heidelberg Materials → buy (Citi), PT 220 EUR

Inditex → buy (Deutsche Bank), PT 63 EUR

Schweiter → add (Baader Helvea), PT 289 CHF

Softcat → neutral (UBS), PT 1.225p

Traton → buy (Pareto), PT 35,64 EUR

Vistry Group → buy (Stifel), PT 610p Rebajas: Aker BP → sell (ABG), PT 260 NOK

Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank), PT 175p

Duell → reduce (Inderes), PT 2,80 EUR

Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF), PT 55 EUR

Keller → hold (Deutsche Bank), PT 2.200p

Segro → hold (Peel Hunt), PT 825p

TF1 → underweight (Barclays), PT 7 EUR

Var Energi → sell (ABG), PT 33 NOK Gráfica del DAX El contrato de futuros del DAX alemán intenta mantener el impulso alcista, aunque el ritmo de las subidas se ha ralentizado ligeramente. No obstante, las largas mechas inferiores de las últimas tres velas sugieren un interés comprador persistente, con el contrato rebotando nuevamente desde el soporte en la EMA200 (línea roja). Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

