Resumen diario: Wall Street sube ligeramente mientras Trump presiona a Apple y Walmart advierte sobre los costos.

Las acciones estadounidenses suben levemente , con el S&P 500 avanzando un 0,46 % , el Dow Jones y el Nasdaq 100 ganando un 0,42 % . El mercado busca el próximo catalizador tras haberse desvanecido el optimismo por una tregua comercial entre EE. UU. y China.

Trump presiona a Apple para trasladar producción de India a EE. UU. , durante su gira por Oriente Medio. Le dijo al CEO Tim Cook: “No estamos interesados en que construyas en India”, promoviendo la fabricación local. Las acciones de Apple se mantuvieron estables tras los comentarios, aunque acumulan una caída de aproximadamente 15 % en el año .

Walmart advierte sobre aumentos inevitables de precios debido a los aranceles. El CFO John David Rainey afirmó: “Cuando se ve la magnitud de algunos de estos aumentos de costos en categorías importadas, es más de lo que los minoristas pueden absorber”. Los artículos más afectados incluyen cochecitos, muebles y juguetes, con subas de dos dígitos en productos con aranceles del 30 % a partir de este mes.

El petróleo cae ante expectativas de un acuerdo nuclear con Irán. El WTI pierde más de 1,77 % hasta $61,76 y el Brent baja a $64,69 luego de que Trump insinuara que EE. UU. está cerca de un acuerdo que podría aumentar la oferta global. “Estamos en negociaciones muy serias con Irán por una paz a largo plazo”, dijo en su visita a Catar.

Los precios al productor muestran una caída sorpresiva : el IPP bajó 0,5 % en abril (vs. una previsión de +0,2 % ), su mayor descenso desde la pandemia. El retroceso se explica por una caída del 1,7 % en servicios comerciales , lo que indica que las empresas están viendo presionados sus márgenes por los aranceles, con impacto probable sobre los consumidores.

Las ventas minoristas se desaceleran bruscamente , con un alza de apenas 0,1 % en abril , frente al 1,7 % de marzo , cuando los consumidores adelantaron compras por temor a los aranceles.

Las tasas hipotecarias a 30 años suben al 6,81 % desde el 6,76 % de la semana pasada, acercándose a niveles de hace tres semanas, aunque por debajo del 7,02 % de hace un año.

El CEO de JPMorgan advierte que aún es posible una recesión , pese a que sus economistas redujeron la probabilidad por debajo del 50 %. Jamie Dimon declaró: “No lo descartaría todavía”, citando el déficit fiscal, tasas de interés altas y preocupaciones inflacionarias.

Coinbase revela una grave filtración de datos , tras negarse a pagar un rescate de $20 millones exigido por ciberdelincuentes que obtuvieron acceso a datos sensibles de usuarios. El incidente podría costar entre $180 y $400 millones . Las acciones de Coinbase cayeron más de 5 % . El CEO Brian Armstrong ofreció una recompensa de $20 millones por información sobre los responsables.

EE. UU. y EAU ultiman acuerdo comercial estratégico , con reportes que indican que Abu Dabi podría comenzar a importar 500.000 chips de IA avanzados de Nvidia por año a partir de 2025 .

Retroceso en los rendimientos del Tesoro : el rendimiento a 10 años cayó 8 puntos básicos hasta 4,46 % , tras datos económicos que muestran enfriamiento de la inflación y menor crecimiento, lo que refuerza el caso para recortes de tasas. Powell advirtió sobre posibles “shocks de oferta” que podrían hacer más volátil la inflación.

Bitcoin supera los $100.000 por primera vez desde febrero, con una suba del 0,4 % a $103.914 . Ethereum cae 0,4 % a $2.588 .

Las acciones de UnitedHealth se desploman un 15 %, tras informes de una investigación penal por fraude en Medicare. Por su parte, Foot Locker se disparó un 85 % luego de que Dick’s Sporting Goods cerrara un acuerdo de adquisición por $2.400 millones.

