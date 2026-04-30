Resumen diario: Wall Street sube y el petróleo retrocede desde un máximo local 📌

Conclusiones clave Wall Street se mantiene cerca de máximos históricos, apoyado por sólidos beneficios empresariales, aunque el gasto en inteligencia artificial presiona a algunas grandes tecnológicas.

El petróleo Brent sigue altamente volátil por los riesgos de suministro vinculados a la guerra con Irán, pese a retroceder desde máximos intradía.

La cautela de los bancos centrales, el dólar estadounidense más débil y la caída de los rendimientos favorecen el avance del oro, la plata y el EUR/USD.

La sesión europea terminó con alzas en los principales índices, pese a la continua volatilidad en el mercado del petróleo y a una postura cautelosa por parte de los bancos centrales. El FTSE 100 subió un 1,6% después de que el Banco de Inglaterra mantuviera sin cambios su tasa de interés clave. El DAX de Alemania avanzó un 1,4%, mientras que el CAC 40 de Francia sumó un 0,5% tras la decisión del BCE de dejar las tasas sin cambios.

Las decisiones del BCE y del Banco de Inglaterra encajan en un patrón más amplio de cautela por parte de los bancos centrales, tras los movimientos previos de la Reserva Federal y del Banco de Japón de mantener estable su política monetaria. En Asia, el sentimiento fue más débil: el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,3%, mientras que los índices de Shanghái avanzaron levemente un 0,1% después de que los datos apuntaran a una ligera desaceleración en la actividad manufacturera de China.

El mercado del petróleo sigue siendo altamente volátil, con los precios del Brent disparándose durante la noche ante las preocupaciones por interrupciones prolongadas del suministro vinculadas a la guerra con Irán. El contrato de Brent de julio, el más negociado, subió brevemente hasta los 114,70 dólares por barril antes de retroceder hacia los 107 dólares y estabilizarse en torno a los 110,03 dólares, con una caída del 0,4%. Los precios del Brent se mantienen significativamente por encima de los niveles previos a la guerra, cuando el petróleo cotizaba cerca de los 70 dólares por barril.

Wall Street se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por sólidos beneficios empresariales pese a los elevados precios del petróleo y la incertidumbre macroeconómica. El S&P 500 sube un 0,6% y se sitúa ligeramente por encima de su récord de comienzos de esta semana, mientras que el Dow Jones avanza 732 puntos, o un 1,5%. El Nasdaq Composite sube de forma más moderada, un 0,2%, ya que la presión sobre algunas grandes tecnológicas limita el avance.

Alphabet sube un 7,5% después de reportar beneficios que casi duplicaron las expectativas de los analistas. Caterpillar, Eli Lilly y Royal Caribbean también avanzan tras presentar resultados mejores de lo esperado. En contraste, Meta Platforms cae un 8,9% pese a sus sólidos beneficios, ya que los inversionistas se centran en el mayor gasto de capital previsto relacionado con la inteligencia artificial. Microsoft cae un 5,5% después de elevar sus perspectivas de gasto de capital, aunque los analistas destacan una mejora en el impulso de su segmento Azure. Amazon también baja cerca de un 1,5% pese a superar las expectativas, lo que sugiere que las sorpresas positivas en beneficios por sí solas podrían no ser suficientes con valoraciones elevadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retroceden a medida que los precios del petróleo se moderan, con el rendimiento a 10 años bajando al 4,39% desde el 4,42%. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos mostraron una aceleración del crecimiento en el primer trimestre menor a la esperada, mientras que las métricas de inflación de marzo se deterioraron en términos generales en línea con las expectativas. Los datos del mercado laboral siguen siendo relativamente sólidos, con una caída en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, lo que indica despidos limitados pese a los recortes de personal anunciados por algunas compañías.

El oro y la plata registran sólidas alzas en respuesta a un dólar estadounidense más débil, mientras que el EUR/USD sube más de un 0,5% hacia 1,173. Bitcoin avanza con mayor cautela y se mantiene cerca de los 76.000 dólares, lo que sugiere un apetito por el riesgo todavía limitado en el mercado cripto.

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