- IAG vive una fuerte volatilidad por la guerra en Oriente Medio: el petróleo caro y las rutas afectadas presionan sus márgenes y erosionan su precio por acción
- El encarecimiento del Brent y el vencimiento de coberturas elevan el riesgo de costes, mientras la demanda podría resentirse si el conflicto se prolonga.
- El futuro de la acción dependerá de la evolución geopolítica, del precio del crudo y de la capacidad de IAG para trasladar costes sin perder tráfico.
Jornada con curvas para las acciones de IAG. La aerolínea, que arrancó la sesión como el valor más bajista del Ibex 35 tras desplomarse más de un 3%, ha logrado frenar la tendencia y cotiza en estos momentos con un descenso aproximado del 1%, con el que frena la recuperación registrada en al jornada de ayer, en la que volvió a cotizar en positivo tras la notoria caída registrada tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. A pesar de estar parcialmente protegida frente al shock del crudo por su política de coberturas, el conflicto en Irán y la subida del petróleo están presionando los márgenes de la compañía, provocando una fuerte volatilidad en Bolsa. La política actual expone a IAG a pagar precios más altos a medida que venzan coberturas si el shock se prolonga, pero ¿qué implica esto y qué podemos esperar de la firma?
La guerra en Oriente Medio azuza al sector aéreo
La guerra en Irán y Oriente Medio ha disparado el precio del crudo, con el petróleo Brent por encima de los 82 dólares el barril, dado el riesgo sobre el estrecho de Ormuz y el suministro global.
Este conflicto está provocando cancelaciones y desvíos de rutas en la región. De hecho, British Airways, Iberia y Vueling han tenido interrupciones en vuelos a Oriente Medio, un hecho que añade presión en ingresos y costes operativos, con tiempos de vuelo más largos, tasas y reprogramaciones.
Este riesgo geopolítico está elevando la prima de riesgo del sector aéreo en Bolsa, donde los inversores descuentan mayor volatilidad de beneficios y un posible deterioro de demanda si el conflicto se alarga.
Riesgos de la subida del petróleo para IAG
El combustible es una de las principales partidas de costes de IAG y el grupo estima un gasto en fuel de unos 7.400 millones de euros para 2026, basado en la curva de futuros previa a la última escalada.
Si el Brent se mantiene elevado o supera los 90‑100 dólares por barril, la parte no cubierta y la renovación de coberturas a precios más altos comprimirán márgenes, salvo que IAG consiga trasladar parte vía recargos de combustible o subidas de tarifas. El mercado teme exactamente este binomio: un mayor coste de fuel y una posible desaceleración macro dificultaría subir precios, lo que ya se refleja en revisiones prudentes de las expectativas a pesar de los beneficios récord obtenidos por IAG en 2025.
Volatilidad en las acciones de IAG
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, las acciones de IAG han corregido con fuerza, cayendo un 17,5% desde sus máximos anuales tras los ataques y represalias en la región, con gaps bajistas y un incremento del volumen de negociación. El historial de sensibilidad de IAG al petróleo hace que la cotizada amplifique los movimientos del sector en escenarios de noticias geopolíticas intensas.
¿Qué podemos esperar?
La situación geopolítica actual plantea tres escenarios para IAG:
- Escenario 1: Tensión contenida y petróleo estable/ligeramente alto. IAG sufre algo de compresión de márgenes en 2026 pero sigue generando caja y podría ir normalizando expectativas. A nivel bursátil y tras esta caída, no sería extraño un tramo de rango lateral y rebote técnico si baja la tensión y el Brent se estabiliza.
- Escenario 2: Escalada fuerte y Brent por encima de los 100 dólares el barril durante un tiempo indeterminado. Presión severa sobre márgenes a medida que vencen coberturas, probables profit warnings sectoriales y nueva senda bajista en las acciones de IAG. La compañía se vería doblemente dañada por el precio del fuel y el tráfico afectado en Oriente Medio.
- Escenario 3: China media para estabilizar la región y la desescalada es relativamente rápida. Parte de la prima de riesgo se elimina, el crudo corrige parte del rally y valores como IAG rebotan al relajarse el riesgo geopolítico.
Para medir la evolución de IAG, se deberán tener en cuenta varios puntos clave, como la evolución del precio del petróleo, las señales de la demanda, es decir, las reservas adelantadas para el verano y la capacidad de la propia compañía para subir precios sin destruir tráfico. Además, también cobran importancia las propias actualizaciones de la aerolínea sobre su posición de cobertura y cualquier cambio de guía de fuel para 2026. A nivel técnico, deberemos fijarnos en los comportamientos de las acciones del valor alrededor de soportes recientes y en los posibles rebotes para cerrar gaps. En lo que llevamos de año, las acciones de IAG acumulan una caída de más del 7%.
