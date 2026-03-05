Si pensamos en qué compañías han liderado el sector de la inteligencia artificial durante el último año, nos vienen a la cabeza nombres como NVIDIA, Meta, Alphabet o Microsoft. Sin embargo, hay otros protagonistas muy expuestos a este sector que no reciben la atención que realmente merecen.

En la Acción de la Semana de hoy hablamos de la octava mayor compañía del S&P 500 por capitalización, situada justo detrás de los “siete magníficos” y a punto de superar a Tesla.

Hablamos de Broadcom, una empresa que ya roza los 1,5 billones de dólares de capitalización y que se ha convertido en un actor clave dentro del ecosistema de IA. ¿Por qué destacamos Broadcom esta semana? ¿Qué hace exactamente? ¿Y qué esperan los analistas?

Acción de la semana: Broadcom marca nuevos récords impulsada por la IA

Broadcom inició el año fiscal 2026 de forma impresionante, confirmando su creciente papel en el ecosistema global de inteligencia artificial. El fabricante de semiconductores continúa demostrando su capacidad para combinar innovación tecnológica con un sólido rendimiento financiero.

Impulsado por la creciente demanda de aceleradores de IA y soluciones avanzadas de redes para centros de datos, el segmento de IA se ha convertido en un motor clave de crecimiento para la compañía.

A medida que las inversiones globales en inteligencia artificial se aceleran, Broadcom parece bien posicionada para capitalizar plenamente el próximo aumento de demanda, reforzando su papel como socio estratégico de los mayores actores tecnológicos.

Resultados de Broadcom en el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre del año fiscal 2026, Broadcom volvió a demostrar su capacidad para combinar crecimiento de ingresos con alta eficiencia operativa. La compañía presentó sólidos resultados financieros, impulsados principalmente por la creciente demanda de aceleradores de IA personalizados y chips de red.

El segmento de semiconductores sigue siendo el principal motor de ingresos, mientras que el software de infraestructura aporta estabilidad y respalda la estrategia de crecimiento a largo plazo. El beneficio operativo ajustado y el EBITDA reflejan la capacidad de Broadcom para generar efectivo mientras continúa invirtiendo en el futuro.

El gasto en I+D y las inversiones de capital subrayan el compromiso constante de la empresa con las nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo disciplina financiera.

Principales resultados del primer trimestre de 2026

Ingresos: 19.310 millones USD (estimación: 19.260 millones USD)

BPA ajustado: 2,05 USD (estimación: 2,03 USD)

Ingresos de Semiconductor Solutions: 12.520 millones USD (estimación: 12.310 millones USD)

Ingresos de Infrastructure Software: 6.800 millones USD (estimación: 6.860 millones USD)

Beneficio operativo: 12.830 millones USD (estimación: 12.620 millones USD)

EBITDA: 13.130 millones USD (estimación: 12.830 millones USD)

Gastos de I+D: 1.520 millones USD (estimación: 1.580 millones USD)

CapEx: 250 millones USD (estimación: 215,7 millones USD)

El papel de Broadcom en la IA y sus principales clientes

Broadcom está transformando progresivamente su negocio hacia el mercado de IA, convirtiéndose en un actor clave en aceleradores personalizados y chips de red. La compañía trabaja con firmas tecnológicas líderes como OpenAI, Anthropic, Google y Meta, proporcionando componentes esenciales para desplegar y escalar modelos avanzados de IA.

El CEO de Broadcom destaca que la empresa tiene control total sobre su cadena de suministro, lo que refuerza la confianza en alcanzar el ambicioso objetivo de 100.000 millones USD en ingresos relacionados con IA para 2027.

Perspectivas para el segundo trimestre: crecimiento acelerado

Broadcom entra en el segundo trimestre del año fiscal 2026 con un fuerte impulso y una guía de ingresos de aproximadamente 22.000 millones USD, muy por encima de las expectativas de los analistas.

La compañía continúa expandiéndose en el segmento de chips personalizados de IA, incluidos aceleradores y componentes de red para centros de datos y sistemas de computación avanzada. Las ventas a socios clave como OpenAI, Anthropic, Google y Meta crecen más rápido de lo previsto, y nuevas generaciones de chips se lanzarán gradualmente.

Broadcom ha asegurado capacidad de producción y preparación de la cadena de suministro, lo que aporta confianza en alcanzar sus objetivos de ingresos para 2027.

Al mismo tiempo, Broadcom refuerza su segmento de software de infraestructura mediante actualizaciones de plataformas y desarrollo de software propio, permitiéndole ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

Un nuevo programa de recompra de acciones de 10.000 millones USD refuerza aún más la confianza de los inversores y el atractivo de la compañía.

Guía del segundo trimestre de 2026:

Ingresos: ~22.000 millones USD (consenso: 20.530 millones USD)

(consenso: 20.530 millones USD) Expansión continua en chips personalizados de IA

Crecimiento en ventas a OpenAI, Anthropic, Google y Meta

Refuerzo del software de infraestructura

Programa de recompra de 10.000 millones USD

Análisis financiero de Broadcom

Los resultados financieros recientes muestran una tendencia ascendente en ingresos y una mejora significativa en la rentabilidad. Los márgenes operativos y netos reflejan una gestión de costes eficiente y una posición competitiva sólida.

La liquidez es fuerte y, pese al aumento de deuda, Broadcom mantiene una estructura de capital saludable y flexibilidad para ejecutar inversiones ambiciosas.

La eficiencia en la gestión del capital sigue mejorando: el ROIC supera el WACC, demostrando la capacidad de generar valor sostenible. El EBITDA creciente refuerza la capacidad de generar caja para financiar inversiones y recompras.

El rendimiento bursátil también destaca: desde principios de 2025, Broadcom ha superado claramente al Nasdaq 100 y al S&P 500. Tras un periodo inicial de volatilidad, la acción entró en una fase de fuerte crecimiento, alcanzando máximos muy por encima de los índices.

En valoración, el PER a 12 meses se está normalizando. Tras un periodo de expansión del múltiplo, este ha comenzado a descender mientras el precio se mantiene estable, reflejando mejores previsiones de beneficios y una reducción gradual de la prima de crecimiento. Esto sugiere una valoración más madura y equilibrada.

Broadcom emerge como un participante estable y rentable, con eficiencia operativa creciente y bases financieras sólidas para seguir creciendo, especialmente en IA y tecnologías de infraestructura de red.

Perspectiva de valoración

El análisis DCF estima un valor de 435,72 USD por acción frente al precio actual de 317 USD, lo que implica un potencial alcista del 37%. Esto indica que la compañía no solo tiene fundamentos sólidos, sino también una perspectiva atractiva para inversores que apuesten por el crecimiento continuo en IA e infraestructura de red.