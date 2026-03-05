La batalla judicial entre Grifols y Gotham vive un nuevo episodio

El litigio entre Grifols y Gotham sigue abierto tanto en EE. UU. como en España, pero con algunos hitos relevantes a favor de Grifols, y la comparecencia hoy de Cyrus de Weck en la Audiencia Nacional refuerza ese frente penal en España. El impacto en bolsa está siendo más de sentimiento que de fundamentales, pero el mercado no ha descontado por completo las consecuencias de este caso legal.

¿En qué punto está el caso legal entre Grifols y Gotham?

En EE. UU., Grifols demandó en enero de 2024 a Daniel Yu, Gotham City Research, General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck y otros, por daños financieros y reputacionales derivados del informe bajista, en el Distrito Sur de Nueva York.

En mayo de 2025 el juez rechazó la petición de Gotham de archivar completamente la demanda: deja seguir adelante parte relevante de la querella por difamación (especialmente lo relativo a la supuesta no divulgación de un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton), aunque descarta varias reclamaciones accesorias (enriquecimiento injusto, interferencia ilícita, etc.).

Gotham ha intentado escudarse en la libertad de expresión (leyes anti‑SLAPP de Nueva York) e incluso ha pedido compensación por daños, pero el tribunal ya le denegó ese argumento y su petición de costas; la resolución subraya que es plausible que actuara con “temerario desprecio hacia la verdad”.

Frente regulatorio y penal en España

La CNMV abrió expediente sancionador tanto a Grifols como a Gotham por posible información inexacta o engañosa y eventual manipulación de mercado tras el informe de enero de 2024.

Paralelamente, la Audiencia Nacional investiga un posible delito de información engañosa al mercado (art. 284 CP) y ha citado como investigados a Daniel Yu (26 de febrero de 2026) y a Cyrus de Weck (5 de marzo de 2026, hoy), con posibilidad de prolongar un día más.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Yu y de Weck, a través de Gotham y GIP, habrían tratado de inducir a los inversores a vender Grifols difundiendo información sesgada para beneficiarse de sus posiciones cortas.

Situación y guía de Grifols

Pese al ruido del caso, Grifols ha seguido generando resultados: en 2025 obtuvo un beneficio neto de unos 402 millones de euros, más del doble que el año anterior, con ingresos en torno a 7.500 millones (+7% interanual).

La compañía guía para 2026 un crecimiento de EBITDA ajustado del 5‑9% a tipo constante, margen de al menos el 25% y free cash flow de 500‑575 millones, con foco en desapalancamiento. Aun así, desde enero de 2024 ha perdido alrededor de un 25% de capitalización, reflejando el daño de reputación y la prima de riesgo que el mercado sigue aplicando por las dudas contables y el frente legal.

Comportamiento de Grifols en Bolsa

El desplome inicial tras el informe de Gotham llegó a borrar más de un tercio del valor bursátil de Grifols en cuestión de días. Desde entonces, cada hito del caso (apertura de expedientes de la CNMV, demanda en Nueva York, decisión del juez de permitir que parte de la demanda siga adelante, citaciones de la Audiencia Nacional) ha ido generando picos de volatilidad.

La subida de hoy en las acciones de Grifols (+3,8%) coincide con la declaración de Cyrus de Weck debido a que el mercado percibe que el “riesgo Gotham” se desplaza ahora hacia los investigados (Gotham/GIP) y que Grifols acumula algunas victorias procesales intermedias en Estados Unidos.

¿Cuáles son las claves a partir de ahora?

Timeline judicial largo

Ni el procedimiento penal en España ni la demanda civil en Nueva York se van a resolver en meses, sino que hablamos de un horizonte de varios años, con resoluciones parciales que irán modulando el “descuento Gotham”. Cada nueva resolución judicial o decisión de la CNMV seguirá generando movimientos bruscos de corto plazo, pero decrecientes en intensidad a medida que el caso se “normaliza” en el precio.

Tras las investigaciones y la exposición pública del caso, el mercado ya descuenta buena parte de los riesgos contables. El verdadero riesgo ahora es que surjan sanciones significativas o revelaciones adicionales que cuestionen la trayectoria de desapalancamiento.

La posible multa de la CNMV y las conclusiones finales sobre si hubo o no información engañosa serán clave para la prima de riesgo estructural del valor.

Deuda, cash flow y guidance

A medio plazo, el comportamiento de la acción dependerá más de la capacidad de Grifols de cumplir su guía de EBITDA, generar el free cash flow prometido y seguir reduciendo deuda, que de los titulares judiciales.

Si la compañía entrega números por encima del guidance, el mercado tenderá a ir cerrando el gap de valoración frente a sus pares, siempre que no aparezcan nuevos sustos contables.

Sesgo táctico tras la subida de hoy

La reacción positiva a la citación de de Weck sugiere un posicionamiento todavía cauto en el valor: hay espacio para el cierre de nuevas posiciones cortas si se consolidan noticias percibidas como favorables a Grifols en el frente judicial.

Para los inversores institucionales, la combinación de múltiplos deprimidos y mejora operativa puede ser atractiva, mientras que para un inversor conservador la volatilidad legal y la exposición regulatoria pueden suponer trabas para entrar en el valor hasta que no haya una mayor claridad.

Desde XTB España pensamos que la clave está en si Grifols logra que los próximos dos ejercicios se lean en términos de desapalancamiento creíble y de normalización del negocio de plasma, mientras los procesos en EE. UU. y España avanzan lentamente en segundo plano.

