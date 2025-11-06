Rheinmetall publica sus resultados trimestrales

El grupo alemán Rheinmetall ha publicado sus resultados, con el fabricante europeo de armamento experimentado un crecimiento espectacular en ingresos y valoración en los últimos trimestres. Impulsada por el fuerte aumento del gasto militar en los países europeos, la valoración de la compañía alcanza récords históricos. Las expectativas de los inversores crecen y los indicadores de valoración dejan poco margen de error o decepción, pero la verdadera pregunta es: ¿han cumplido los resultados de la compañía con las expectativas de los inversores?

Rheinmetall sigue brillando

Las ventas de Rheinmetall en Europa aumentaron a 7.500 millones de euros, frente a los 6.200 millones del año anterior, lo que supone un crecimiento del 20%. El beneficio operativo ascendió a 835 millones de euros, en comparación con los 705 millones del año pasado, lo que representa un incremento del 18%.

La ya de por sí impresionante cartera de pedidos también sorprendió gratamente. Aumentó hasta los 64.000 millones de euros, con un crecimiento adicional de 12.000 millones este año. Tan importantes como los datos históricos son las previsiones y los objetivos de la compañía. La dirección de Rheinmetall mantuvo sus objetivos para fin de año, que incluyen un crecimiento general de las ventas del 25-30% y un margen operativo optimista del 15,5%.

También conviene analizar los distintos segmentos de las operaciones de la empresa. El núcleo de sus ingresos sigue siendo el segmento de vehículos terrestres. Esta área generó 3.200 millones de euros en ingresos, lo que supone un aumento del 28% con respecto al año anterior, y el beneficio operativo ascendió a 346 millones.

Los segmentos de munición y electrónica también están funcionando bien. En el segmento de armas y munición, la empresa registró un aumento de ingresos del 30%, superando los 2.000 millones de euros. Este segmento también registró un aumento del margen operativo hasta el 22%, a pesar del incremento de los costes laborales y de materiales. La división de sistemas electrónicos registró un crecimiento récord, con unas ventas que aumentaron hasta los 1.460 millones de euros, lo que representa un incremento del 41% con respecto al año anterior.

Un informe positivo, pero no perfecto

Sin embargo, no toda la información proporcionada por la empresa es positiva. Las operaciones de la empresa basadas en motores y sistemas de energía registraron un descenso en las ventas, pasando de 1.540 millones de euros a 1.450 millones. Se tomó la decisión estratégica de separar "Sistemas de Energía" del resto del grupo para concentrar los ingresos del mercado civil en un solo subgrupo. Como se desprende del informe y de las declaraciones de la dirección, este segmento sigue bajo presión debido a debilidades estructurales del mercado y del consumidor. Sin embargo, este no es el único desafío para la empresa.

Principalmente, el margen operativo consolidado cayó del 11,3% al 11,1%, y el flujo de caja libre se desplomó en 912 millones de euros, hasta alcanzar los -813 millones de euros.

La empresa afirma que esto se debe a las intensas inversiones y la expansión en todas las áreas clave de sus operaciones. Estas inversiones incluyen la línea de producción de fuselajes para el F-35 y la fábrica de municiones "Nidersachsen".

En definitiva, la conferencia de resultados satisfizo a los inversores. El informe financiero les tranquilizó respecto a la continua dinámica de crecimiento de los ingresos, y las declaraciones de la dirección apaciguaron la mayor parte del pesimismo. Los grandes gastos de inversión son aceptables para el mercado, especialmente en el contexto de pedidos récord, pero no alcanzar el ambicioso objetivo de margen operativo para el final del ejercicio fiscal podría provocar una corrección significativa del precio de las acciones de Rheinmetall.

Cotización de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall suben un 2,8% tras la publicación de los resultados gracias a que el grupo está logrando un crecimiento sostenido poco común en la bolsa europea, especialmente entre las empresas industriales.