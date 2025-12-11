Rivian desarrolla su propio chip de IA para conducción autónoma

Rivian anunció oficialmente en su primer AI & Autonomy Day el 11 de diciembre de 2025 el desarrollo de un procesador de IA propio, denominado Rivian Autonomy Processor (RAP1), diseñado específicamente para el control de vehículos autónomos. El chip de 5 nanómetros alcanza 1.600 INT8 TOPS (billones de operaciones por segundo) y procesa 5.000 millones de píxeles por segundo, lo que permite un procesamiento avanzado de datos provenientes de cámaras, radares y sensores LiDAR. La solución refleja el avance de Rivian hacia una integración vertical completa, similar a la estrategia de Tesla, que también está desarrollando chips de IA propios en lugar de depender de la tecnología de NVIDIA. Junto con el nuevo chip, Rivian presentó el paquete Autonomy+, disponible desde 2026 por un pago único de USD 2.500 o una suscripción mensual de USD 49,99. El servicio permitirá conducción hands-free en más de 3,5 millones de millas de carreteras en EE. UU. y Canadá, y apunta a ofrecer una tecnología “eyes-off” y capacidades de conducción autónoma de Nivel 4. Además, Rivian integrará sensores LiDAR en los futuros modelos R2 para mejorar la detección de obstáculos y el mapeo del entorno. Todo el sistema estará respaldado por el Large Driving Model (LDM), un modelo de entrenamiento similar a los large language models, alimentado por extensos conjuntos de datos de conducción real. Las acciones de la compañía caen cerca de 4% hoy. Fuente: xStation

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.