Rusia presiona el precio del trigo

Los futuros del trigo de Chicago en la CBOT retroceden un 0,15% a la espera de la publicación de las proyecciones actualizadas de oferta, demanda y existencias finales en el informe WASDE del USDA, prevista para las 18:00 CET. Los precios del trigo siguen bajo presión debido al menor precio de las exportaciones rusas, donde la reducción a cero del impuesto a la exportación se ha traducido en valores FOB aún más bajos. Esta medida tiene como objetivo permitir a los exportadores rusos presionar aún más a la baja los precios y asegurar contratos en los mercados de Oriente Medio, África y Asia. Cabe destacar que Javier Milei también ha decidido reducir los impuestos a la exportación del trigo, introduciendo así un nuevo actor altamente competitivo en el mercado agrícola mundial.

Principales métricas del informe WASDE

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

El trigo de la región del Mar Negro sigue siendo la principal referencia para los precios globales. El trigo ruso con un 12,5% de proteína continúa superando al ucraniano con un 11,5%, y ambos orígenes se comercializan dentro de un rango estrecho, aunque Rusia mantiene una clara ventaja en precios. Las caídas en los futuros de SRW de Chicago y HRW de Kansas (marzo) reflejan un mercado sin un catalizador claro y aún lastrado por la presión de la oferta global, principalmente de Rusia.

El trigo francés para molienda se debilitó nuevamente, lo que pone de relieve la débil demanda de la UE y los continuos desafíos de exportación debido a los precios agresivos del Mar Negro. La demanda en el Sudeste Asiático está comenzando a recuperarse, y se informa que compradores privados en Filipinas han adquirido varios cargamentos de trigo forrajero. La Cuenca del Pacífico continúa absorbiendo la oferta a pesar de la volatilidad en los mercados de transporte.

En Australia, los precios de APW y ASW se fortalecen a medida que el dólar australiano se revaloriza. Las ofertas de exportación rusas para envíos de enero a febrero se mantienen excepcionalmente competitivas, con precios FOB de 229-233 USD/t, y la reducción a cero de los impuestos a la exportación consolida aún más el papel de Rusia como "creador de mercado" global. En la región del Mar Negro de la UE los precios se mantienen estables, pero la liquidez es extremadamente escasa.

Cotización del trigo

El gráfico muestra un debilitamiento del sentimiento en el mercado del trigo, con los precios luchando por mantenerse dentro de un estrecho rango de 530 a 450 desde el 21 de noviembre. Una ruptura por debajo de 530 podría abrir la puerta a una caída más profunda, mientras que un movimiento por encima de 545 aumentaría la probabilidad de una prueba de los máximos locales alrededor de 560.

Fuente: Plataforma de XTB