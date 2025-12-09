Rusia presiona el precio del trigo

- Los futuros del trigo de Chicago retroceden.
- El trigo sigue bajo presión debido al menor precio de las exportaciones rusas.
- Los futuros del trigo de Chicago retroceden.
- El trigo sigue bajo presión debido al menor precio de las exportaciones rusas.
Los futuros del trigo de Chicago en la CBOT retroceden un 0,15% a la espera de la publicación de las proyecciones actualizadas de oferta, demanda y existencias finales en el informe WASDE del USDA, prevista para las 18:00 CET. Los precios del trigo siguen bajo presión debido al menor precio de las exportaciones rusas, donde la reducción a cero del impuesto a la exportación se ha traducido en valores FOB aún más bajos. Esta medida tiene como objetivo permitir a los exportadores rusos presionar aún más a la baja los precios y asegurar contratos en los mercados de Oriente Medio, África y Asia. Cabe destacar que Javier Milei también ha decidido reducir los impuestos a la exportación del trigo, introduciendo así un nuevo actor altamente competitivo en el mercado agrícola mundial.
Principales métricas del informe WASDE
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
El trigo de la región del Mar Negro sigue siendo la principal referencia para los precios globales. El trigo ruso con un 12,5% de proteína continúa superando al ucraniano con un 11,5%, y ambos orígenes se comercializan dentro de un rango estrecho, aunque Rusia mantiene una clara ventaja en precios. Las caídas en los futuros de SRW de Chicago y HRW de Kansas (marzo) reflejan un mercado sin un catalizador claro y aún lastrado por la presión de la oferta global, principalmente de Rusia.
El trigo francés para molienda se debilitó nuevamente, lo que pone de relieve la débil demanda de la UE y los continuos desafíos de exportación debido a los precios agresivos del Mar Negro. La demanda en el Sudeste Asiático está comenzando a recuperarse, y se informa que compradores privados en Filipinas han adquirido varios cargamentos de trigo forrajero. La Cuenca del Pacífico continúa absorbiendo la oferta a pesar de la volatilidad en los mercados de transporte.
En Australia, los precios de APW y ASW se fortalecen a medida que el dólar australiano se revaloriza. Las ofertas de exportación rusas para envíos de enero a febrero se mantienen excepcionalmente competitivas, con precios FOB de 229-233 USD/t, y la reducción a cero de los impuestos a la exportación consolida aún más el papel de Rusia como "creador de mercado" global. En la región del Mar Negro de la UE los precios se mantienen estables, pero la liquidez es extremadamente escasa.
Cotización del trigo
El gráfico muestra un debilitamiento del sentimiento en el mercado del trigo, con los precios luchando por mantenerse dentro de un estrecho rango de 530 a 450 desde el 21 de noviembre. Una ruptura por debajo de 530 podría abrir la puerta a una caída más profunda, mientras que un movimiento por encima de 545 aumentaría la probabilidad de una prueba de los máximos locales alrededor de 560.
Fuente: Plataforma de XTB
Trigo y maíz caen tras el informe WASDE del USDA
Cacao salta 25% tras recortes en el superávit global
Inventarios de petróleo EIA bajan más de lo esperado mientras gasolina sorprende al alza
El Russell 2000 en zona de máximos históricos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.