Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año

Wall Street cierra el año con una leve corrección . El Nasdaq registra una caída de 0,3% , el S&P 500 retrocede 0,4% y el Dow Jones también anota una caída de 0,4% . La jornada de hoy corresponde a la última sesión bursátil del año y finalizará antes de lo habitual.

CME Group elevó los requisitos de margen para los contratos de futuros de oro, plata, platino y paladio por segunda vez en un corto período, medida que entrará en vigor tras el cierre de la sesión del miércoles. La decisión responde al aumento de la volatilidad del mercado y busca contener el impulso especulativo.

En el mercado de metales preciosos , se observa una corrección generalizada . El oro baja 0,20% hasta los US$4.330 por onza , la plata registra una fuerte caída de 5% a US$72,20 por onza , el platino retrocede 5,2% a US$2.055 por onza , mientras que el paladio cae 0,77% hasta los US$1.600 por onza .

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron la semana pasada a su nivel más bajo en un mes , ubicándose en 199.000 , por debajo de las 220.000 esperadas por el mercado. A pesar de ello, el mercado laboral sigue mostrando debilidad , y la tasa de desempleo se mantiene en su nivel más alto en más de cuatro años .

Los inventarios de crudo en EE.UU. registraron una caída mucho mayor a la esperada , lo que entrega un leve soporte a los precios del petróleo . Sin embargo, los stocks de gasolina y destilados aumentaron muy por encima de lo anticipado, señalando una demanda más débil por combustibles refinados . En conjunto, los datos entregan una señal mixta para el mercado petrolero .

El mercado de criptomonedas muestra una corrección dispar. Bitcoin registra una leve caída de 0,5%, cotizando en torno a los US$88.000, mientras que Ethereum anota una alza de 0,4% y pone a prueba el nivel de los US$2.980, reflejando un escenario de indecisión en el mercado.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.