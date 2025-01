📉S&P 500 cae 0,65% tras decisión de la Fed

La Reserva Federal de Estados Unidos se帽ala un enfoque m谩s agresivo 馃挼 El S&P 500 reaccion贸 negativamente al comunicado de la Reserva Federal, ya que sugiere una postura menos moderada que en la reuni贸n anterior. 驴Qu茅 podemos encontrar en el comunicado? Preocupaciones inflacionarias: Aunque no afirm贸 expl铆citamente que no hay avances hacia el objetivo de inflaci贸n, la Fed elimin贸 la frase sobre avances hacia el objetivo de inflaci贸n del 2% y admiti贸 que 鈥渓a inflaci贸n sigue siendo algo elevada鈥. Esto sugiere que la Fed est谩 m谩s preocupada por la persistencia de la inflaci贸n de lo que comunic贸 anteriormente y es posible que tenga que mantener las tasas de inter茅s m谩s altas durante un per铆odo de tiempo m谩s largo. Seguramente Powell responder谩 preguntas sobre el cambio en la comunicaci贸n

Aunque no afirm贸 expl铆citamente que no hay avances hacia el objetivo de inflaci贸n, la Fed elimin贸 la frase sobre avances hacia el objetivo de inflaci贸n del 2% y admiti贸 que 鈥渓a inflaci贸n sigue siendo algo elevada鈥. Esto sugiere que la Fed est谩 m谩s preocupada por la persistencia de la inflaci贸n de lo que comunic贸 anteriormente y es posible que tenga que mantener las tasas de inter茅s m谩s altas durante un per铆odo de tiempo m谩s largo. Seguramente Powell responder谩 preguntas sobre el cambio en la comunicaci贸n Cambio de tono en el mercado laboral: La Fed elimin贸 la declaraci贸n sobre 鈥渇lexibilizar鈥 las condiciones del mercado laboral y, en su lugar, enfatiz贸 una tasa de desempleo 鈥渂aja鈥 y un mercado laboral 鈥渞obusto鈥. Un mercado laboral fuerte podr铆a conducir potencialmente a una inflaci贸n elevada. La continua incertidumbre sobre la pol铆tica arancelaria de la nueva administraci贸n es otro factor que probablemente frenar谩 cualquier impulso "dovish" de la Fed en los pr贸ximos meses.

La Fed elimin贸 la declaraci贸n sobre 鈥渇lexibilizar鈥 las condiciones del mercado laboral y, en su lugar, enfatiz贸 una tasa de desempleo 鈥渂aja鈥 y un mercado laboral 鈥渞obusto鈥. Un mercado laboral fuerte podr铆a conducir potencialmente a una inflaci贸n elevada. La continua incertidumbre sobre la pol铆tica arancelaria de la nueva administraci贸n es otro factor que probablemente frenar谩 cualquier impulso "dovish" de la Fed en los pr贸ximos meses. Dependencia de los datos: La Fed ha reiterado su enfoque basado en los datos. Esto significa que las futuras decisiones sobre las tasas de inter茅s dependen de los pr贸ximos datos econ贸micos, en particular los datos de inflaci贸n y empleo. Si los datos siguen apuntando a una econom铆a fuerte y una inflaci贸n persistente, la Fed puede verse obligada a adoptar una postura m谩s agresiva (tasas m谩s altas). La 鈥嬧媎eclaraci贸n de la Fed se帽ala la posibilidad de mantener las tasas de inter茅s m谩s altas durante un per铆odo de tiempo m谩s largo. Esto aumenta los costos de endeudamiento para las empresas, reduce las expectativas de ganancias futuras y hace que las acciones sean menos atractivas en comparaci贸n con inversiones menos riesgosas como los bonos, a medida que aumentan los rendimientos del Tesoro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 a帽os aumentan casi 3,5 puntos b谩sicos hasta el 4,58% despu茅s de la decisi贸n. Sin embargo, vale la pena considerar que los 铆ndices ya estaban perdiendo antes de la decisi贸n, tras las noticias de posibles restricciones a las ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia a China, lo que debilit贸 a煤n m谩s al S&P 500 y al Nasdaq 100.

Despu茅s de la decisi贸n, el contrato del S&P 500 cay贸 un 0,6%, pero tendremos que esperar hasta la conferencia de prensa con el presidente de la Fed, Powell (16:30 GMT-3), para conocer la reacci贸n final del mercado. El S&P 500 est谩 probando actualmente el nivel de 6050 puntos y est谩 por debajo de la vela de apertura de ayer. Si las ca铆das contin煤an, esto podr铆a marcar el cierre m谩s bajo desde el 20 de enero. El nivel de resistencia clave en el corto plazo parece ser 6000 puntos, donde vimos vol煤menes de negociaci贸n elevados durante la venta masiva del lunes.

