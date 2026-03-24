S&P 500 intenta un rebote

- El S&P 500 intenta estabilizarse ante señales de posible desescalada geopolítica, lo que impulsa el apetito por riesgo.
- El mercado mantiene un sesgo constructivo, aunque la incertidumbre sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán sigue siendo elevada.
- Persisten riesgos en energía: posibles interrupciones de suministro en Europa podrían reactivar presiones inflacionarias y limitar el rebote.
- El S&P 500 intenta estabilizarse ante señales de posible desescalada geopolítica, lo que impulsa el apetito por riesgo.
- El mercado mantiene un sesgo constructivo, aunque la incertidumbre sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán sigue siendo elevada.
- Persisten riesgos en energía: posibles interrupciones de suministro en Europa podrían reactivar presiones inflacionarias y limitar el rebote.
Los futuros del S&P 500 recortaron pérdidas desde alrededor de -1% hasta aproximadamente -0,2%, mientras que el S&P 500 al contado está revirtiendo la caída inicial y sube cerca de 0,1%, después de que fuentes iraníes sugirieran que Washington ha iniciado contactos diplomáticos y que Teherán está dispuesto a considerar propuestas realistas para poner fin al conflicto.
Si bien aún no se han llevado a cabo negociaciones formales, Irán ha señalado apertura a soluciones que:
- salvaguarden sus intereses nacionales,
- garanticen que no desarrollará armas nucleares,
- permitan el uso pacífico de la energía nuclear,
- y conduzcan al levantamiento de sanciones.
Al mismo tiempo, Irán parece estar enviando señales mixtas. Por un lado, reconoce la posibilidad de conversaciones; por otro, niega oficialmente la existencia de negociaciones directas y mantiene una postura pública relativamente firme. Es probable que ya se estén desarrollando discusiones informales con Estados Unidos, aunque Teherán necesita “guardar las apariencias” a nivel interno y frente a sus aliados, lo que explica la comunicación contradictoria.
La reacción positiva en los mercados de renta variable sugiere que los inversionistas continúan considerando un escenario de desescalada gradual como el principal catalizador para un posible rebote. Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto. Estados Unidos parece negociar desde una posición de fortaleza, mientras que Irán mantiene capacidades que pueden elevar de forma efectiva el costo del conflicto para Donald Trump y el Partido Republicano.
En paralelo, las condiciones en el mercado de combustibles siguen siendo ajustadas. Shell ha señalado que los primeros indicios de interrupciones en el suministro podrían aparecer en el mercado europeo de combustibles tan pronto como en abril.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
Las caídas en Wall Street continúan. ¿Qué está pasando?
El nuevo modelo de Anthropic vuelve a presionar al Nasdaq
Resumen de mitad de sesión: Las bolsas europeas vuelven a caer
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.