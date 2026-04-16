La IA probablemente sea una de esas revoluciones que se estudiarán en los libros de historia y que tendrán un gran impacto en la sociedad. Ese impacto será netamente positivo (o al menos eso esperamos nosotros), pero también tendremos efectos negativos. Una de las cosas que ahora preocupan por la amenaza de la IA es algo fundamental en la economía global: la ciberseguridad

Mythos destapa una amenaza que nadie quería ver

A pesar del revuelo que creó Mythos, causando opiniones diversas e incluso con personas acusando a la compañía de que todo se trataba de una estrategia de marketing de cara a su potencial salida a bolsa, la realidad es que ha abierto una puerta difícil de cerrar. Hablamos sobre todo por la capacidad de Mythos de identificar fallas en los sistemas de seguridad. Aunque este modelo en concreto no se vaya a comercializar, no podemos descartar que haya otros modelos que sí que vean la luz.

Las empresas invierten miles de millones de euros cada año para asegurar sus datos, ya que son una de las materias primas más importantes en la actualidad. Estos datos sirven para identificar de manera mucho más eficaz las necesidades de tus clientes, así como para una mejor organización empresarial. Sin embargo, un hackeo puede suponer un impacto mayúsculo, no sólo en términos financieros, sino también reputacionales.

Desde luego, los hackeos son algo que siempre ha pasado, no son un invento de la IA. Sin embargo, con el desarrollo de la IA los ataques informáticos ya no están reservados a hackers experimentados, sino que puede estar mucho más a mano para personas con menos experiencia informática. Esto no significa que cualquier persona con ChatGPT vaya a hackear a una empresa, pero a poco que haya personas descuidadas que expongan algunos de sus datos, podrían verse amenazados por hackeos llevados a cabo por IA.

Las empresas de ciberseguridad en jaque

Un sector que se ve amenazado por este tipo de sucesos, es el de ciberseguridad. De repente, han surgido nuevos potenciales competidores que pueden quitarte gran parte de tu cuota de mercado. Aunque ahora Anthropic haya decidido no lanzar al público el modelo, también podría usarlo para venderlo como parte de un paquete de ciberseguridad. Y al igual que Anthropic, también lo podría hacer ChatGPT. Por ello, el sector de ciberseguridad ahora necesita apostar más aún en la IA para no perder una carrera que aunque todavía no ha pegado el pistoletazo de salida, ya ha comenzado.

Algunas empresas como Palantir, Crowdstrike o Palo Alto ya están ligadas a la IA, pero aquellas otras compañías que no sean capaces de introducir la IA en sus sistemas, probablemente tengan los días contados. La IA puede ser una amenaza, pero también una de las ventajas competitivas de las empresas que sepan aprovecharla, ya que su capacidad para la protección de ataques puede ser muy alta.