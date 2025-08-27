En la jornada de hoy la banca española continúa con las caídas, aunque la bolsa francesa y, en concreto, el sector bancario francés no está sufriendo tanto como en el día de ayer. De hecho, los rendimientos de la deuda pública francesa están experimentando descensos. ¿Por qué cae la banca española?
La banca española sigue sufriendo
El miedo político de ayer en Francia sigue impactando al sector bancario español. En la sesión de hoy, además de Sabadell que está descontando dividendo, las acciones de Bankinter o CaixaBank están sufriendo caídas de más del 2% y en general el sector se está anotando una corrección ya importante en estos dos días.
Aunque la situación hoy es más tranquila e incluso los rendimientos de los bonos franceses están descendiendo, los inversores han aprovechado la ocasión para tomar beneficios después de las grandes alzas de los bancos. En cierto modo, tiene sentido que la situación política en Francia afecte también a los bancos europeos, ya que el euro se percibe como más vulnerable. Además, ese incremento del riesgo se transmite a través del sistema interbancario e incrementa la tasa de descuento de las acciones, más aún la de la banca.
Nótese que la situación política en Francia no solo afecta a Francia en sí, sino al resto de países europeos, tanto a empresas como a consumidores. El impacto no es tan perceptible porque dentro de la Eurozona hay países que siguen sirviendo com un sólido respaldo del euro, como Alemania o Austria. Pero cuidado, porque si a la situación en Francia se le junta algún otro evento los rendimientos de la deuda pública podrían subir con fuerza e incrementar aún más el riesgo bancario.
La banca francesa no solo está expuesta a los tipos de interés por efecto contagio o prima de riesgo, sino también porque en su balance también hay bonos estatales de Francia, por lo que una caída de los precios de los bonos incrementa el riesgo de crédito. Esto es, que los activos dejen de ser los necesarios para satisfacer sus obligaciones financieras en los plazos previstos, debido a que la banca experimenta un alto riesgo de descalce de plazos.
En cualquier caso, lo que está claro es que el sector bancario español ha subido con mucha fuerza este año y los múltiplos ya son exigentes, lo que suele incrementar la volatilidad de estos valores.
¿Cómo comprar acciones de la banca española?
