Las acciones de Bankinter (BKT.ES) cotizan en positivo tras su presentaci贸n de resultados. La compa帽铆a ha presentado esta ma帽ana sus resultados del primer trimestre del 2025, dando el pistoletazo de salida entre los grandes bancos espa帽oles. El contexto del primer trimestre era desafiante y el consenso de analistas era muy dispar. 驴C贸mo lo ha hecho Bankinter? 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Bankinter del primer trimestre: Margen de intereses: 541 millones de euros, -6% frente al 1T2024 y -0,04% frente a las expectativas

Comisiones netas: 188 millones de euros, +13% frente al 1T2024 y +2,33% frente a las expectativas

Beneficio neto: 270 millones de euros, +35% frente al 1T2024 y +24,89% frente a las expectativas 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Bankinter Cae el margen de intereses de Bankinter, pero las comisiones despuntan A pesar de un mayor deterioro del margen de intereses de lo que esper谩bamos, por la ca铆da del margen de intermediaci贸n desde el 2,1% hasta el 1,84%, los resultados de Bankinter han sido s贸lidos. La evoluci贸n trimestral del margen de intereses muestra un deterioro l贸gico y que pensamos que seguir谩 intensificando a lo largo de todo el a帽o. En este trimestre el buen desempe帽o de las comisiones (+13%) ha conseguido paliar la ca铆da del margen de intereses, pero pensamos que ser谩 complicado de replicar en futuros trimestres. En concreto, las comisiones han crecido principalmente por un aumento del +15% de las comisiones por gesti贸n de activos y brokerage, gracias a un crecimiento del +17% en los activos bajo gesti贸n y del +15% en los valores custodiados. Sin embargo, si lo comparamos con el 煤ltimo trimestre del 2024, el crecimiento de los activos bajo gesti贸n aumentan un 1,7%, fundamentalmente por el crecimiento de las bolsas europeas y las nuevas entradas de capital. Este hecho pensamos que no ser铆a sostenible en el tiempo si las tensiones arancelarias se mantienen, con expectativas de un mercado m谩s vol谩til y un cliente minorista menos dispuesto a entrar en bolsa. Por tanto, la potencial volatilidad de la partida de comisiones y el constante deterioro que veremos de su margen de intereses, genera mayor incertidumbre para los pr贸ximos trimestres. 聽 La gesti贸n del riesgo de Bankinter da resultados: buena evoluci贸n de la cartera hipotecaria Aunque la cartera de pr茅stamos total de Bankinter haya crecido un +5%, queremos centrarnos en la cartera hipotecaria (45,8% del total de cr茅ditos). La nueva producci贸n ha crecido en un 2,48% intertrimestral, adem谩s de que las amortizaciones hipotecarias se redujeron desde los 1.900 millones de euros qu sufri贸 en el 煤ltimo trimestre del 2024 hasta los 1.050 millones de euros en este trimestre. Esto nos parece un buen ritmo y ser谩 lo que mantenga a raya la ca铆da del margen e intereses. Adem谩s, pensamos que las amortizaciones anticipadas ser谩n menores que en otras entidades, debido a la gesti贸n del riesgo de Bankinter. Una menor ratio de mora que la media del sector demuestra que la concesi贸n de cr茅dito de Bankinter se concentra en un mejor perfil de cliente que la media del sector, lo que nos hace pensar que la disposici贸n a amortizar anticipadamente su hipoteca es menor que la de otros clientes con un perfil de riesgo mayor y por tanto menor solvencia. Esto har谩 a Bankinter m谩s resiliente a las bajadas de tipos de inter茅s.

聽 El beneficio neto de Bankinter despega por apuntes contables.聽 El beneficio neto de Bankinter ha despegado gracias al aumento de comisiones, pero tambi茅n por la reducci贸n considerable de las provisiones del 15%, adem谩s de no haber reportado nada de los 50 millones de euros del impuesto a la banca que esperaba el consenso de analistas que reconociera en este trimestre. Si se hubiera reconocido, tambi茅n habr铆a superado las expectativas del consenso de analistas pero en menor medida. Tambi茅n ha reportado un menor impuesto sobre beneficios, lo que ha provocado ese despegue del beneficio neto.聽 聽 En definitiva, los resultados de Bankinter han sido s贸lidos, pero pensamos que la incertidumbre de cara a los pr贸ximos trimestres aumenta para todo el sector. En concreto, Bankinter es una de las mejores posicionadas para hacer frente del nuevo contexto.聽 Tras la publicaci贸n de resultados, las acciones de Bankinter se est谩n anotando una subida cercana al 3%, que pone de manifiesto el buen recibimiento que sus cifras han tenido dentro del mercado. En el acumulado del a帽o, adem谩s, las acciones de Bankinter acumulan una subida de m谩s del 36%, pese a las turbulencias registradas a principios de mes.

