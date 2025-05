Sabadell explora una fusión con Abanca: ¿adiós a la OPA de BBVA?

La primicia del diario Expansión de esta mañana ha puesto un nuevo foco de atención en el sector bancario español. Y es que según el diario económico, el Banco Sabadell estaría explorando una posible fusión con un competidor más pequeño: Abanca. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Sabadell podría fusionarse con Abanca La posible fusión entre el Banco Sabadell y Abanca contaría con la aprobación del gobierno como forma de contrarrestar la oferta de OPA lanzada por el BBVA en mayo del año pasado. Sin embargo, desde Abanca han afirmado que no tienen ningún tipo de interés en esta operación. Por otro lado, los inversores siguen atentos a la decisión del gobierno sobre la OPA. Una vez que finalice la consulta pública sobre la posible adquisición, la cual se calificó de "hostil", el gobierno tomará la palabra, aunque, según nuestro punto de vista, no debería poner más problemas y, en última instancia, será decidido por los accionistas del banco catalán. El diario La Vanguardia informó el domingo que el Gobierno le ha dicho al presidente del Sabadell, Josep Oliu, que tener un grupo de accionistas central facilita la lucha contra las propuestas no solicitadas y podría bloquear la del BBVA. Opinión del Departamento de Análisis de XTB sobre la Fusión Sabadell - Abanca Nos parece improbable que se concretase un acuerdo en el corto plazo entre el Banco Sabadell y Abanca. En el escenario hipotético en el que se diera esta fusión, el grupo compuesto por el Banco Sabadell y Abanca sería el cuarto más importante por volumen de activos en España, sumando un total de 272.248 millones de euros. El puesto de Sabadell no tendría cambios en esta clasificación, dado que todavía quedaría moderadamente rezagado de BBVA, aunque recortaría las diferencias entre ambas entidades. Fuente: Informes financieros de las propias compañías. Pensamos que para los accionistas de Banco Sabadell la fusión con Abanca tendría menos sentido que con BBVA. La realidad es que, si bien supondría un aumento de la cuota de mercado en algunos segmentos, la entidad resultante seguiría por detrás de los grandes grupos españoles. Además, seguiría aumentando su concentración geográfica en España, a diferencia de la diversificación que ganaría el grupo si se fusionara con BBVA, mucho más expuesta a México y otros países latinoamericanos. Por otro lado, si nos fijamos en el ROTE, principal medida de rentabilidad de los bancos, Abanca cerró el primer trimestre del año con una cifra del 15,2%, frente al 20,2% de BBVA. A esto hay que añadir que la capacidad de remunerar al accionista de BBVA es mayor que la de Abanca, por lo que, desde cualquier prisma que se mire, una fusión entre Sabadell y Abanca daría como resultado una entidad menos atractiva de la que saldría entre la OPA de BBVA y Sabadell. Desde nuestra perspectiva, se trata de un movimiento por parte de la directiva de Banco Sabadell para protegerse para protegerse de la OPA de BBVA, pero no nos parece el movimiento adecuado

