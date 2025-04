Los resultados de BBVA baten ligeramente las expectativas

Los resultados de BBVA (BBVA.ES) han batido ligeramente las expectativas del consenso de analistas con unos resultados del primer trimestre del 2025 que ya muestran deterioro en algunas métricas. La dinámica está siendo similar en todos los bancos que hasta ahora han reportado. ¿Cuáles son las claves de los resultados de BBVA? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados de BBVA del primer trimestre de 2025 Margen de intereses: 6.398 millones de euros, -1,7% frente al 1T2024 y 0,82% frente al consenso de analistas

Comisiones netas: 2.060 millones de euros, +9,2% frente al 1T2024 y -0,26% frente al consenso de analistas Beneficio por acción: 0,45€, +21,6% frente al 1T2024 y +12,1% frente al consenso de analistas Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de BBVA El margen de intereses se deteriora Tal y como ha ocurrido con los otros dos bancos que han presentado sus resultados hasta ahora, Bankinter y Unicaja, el margen de intereses de BBVA se ha deteriorado. En este caso lo hace tan solo un -1,7% interanual debido a unos mayores tipos en Turquía. De hecho, el banco apunta que a tipo de cambio constante el margen de intereses se ha incrementado en un 8,5%. Sin embargo, esta comparación nos parece que no refleja la realidad, ya que los altos tipos en Turquía son precisamente para parar la depreciación de su moneda. En ese mismo sentido, el ROF (resultados de operaciones financieras) creció más de un 22% debido principalmente a la cobertura de divisas, fundamentalmente del peso mexicano. Esto junto a un buen desempeño de las comisiones ha provocado que el margen bruto creciera a buen ritmo. El crédito avanza y los recursos fuera de balance se moderan El volumen de préstamos ha avanzado en un 1,2% con respecto al trimestre anterior, compensando las amortizaciones anticipadas con nueva producción. En este caso, BBVA ha tenido un mejor desempeño que Unicaja, pero por detrás de Bankinter. El crecimiento de la cartera crediticia se ha contenido por unos malos datos de tarjetas de crédito, compensados por un buen dato de préstamos al consumo y también al sector público. Por otro lado, nos llama la atención que el crecimiento de los recursos fuera de balance ha sido moderado, con un crecimiento del 2,9% de los recursos en fondos y sociedades de inversión así como carteras gestionadas. Desempeño por países de BBVA El margen de intereses creció en España un +1,2%, un -7,6% en México y un +152,7% en Turquía. Pensamos que BBVA sigue mostrando una alta exposición a la guerra comercial, debido a que México sigue siendo su principal negocio, con en 45,8% del beneficio neto del grupo. En ese sentido, ya hemos visto una caída intensa del margen de intereses y del beneficio neto. Debido a las perspectivas de crecimiento del país, pensamos que México penalizará en este 2025 la cuenta de resultados de BBVA con independencia de si finalmente el país llega a un acuerdo con Estados Unidos. OPA BBVA-Sabadell Ayer se iba a reunir la CNMC para dar ya los últimos pasos en su resolución sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell, pero debido al gran apagón se pospuso esa reunión. En cualquier caso, todavía podríamos conocer esa decisión esta semana. Pensamos que se dará la aprobación con ciertos requisitos, llevando el proceso a fase 3, donde el gobierno podrá intervenir en función de criterios no relacionados con competitividad. En la sesión de hoy, las acciones de BBVA están retrocediendo más de un 1%, a pesar de que algunas métricas han estado por encima de las expectativas del consenso de analistas. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de BBVA cotizan en positivo, con una subida superior al 33%. ¿Cómo invertir en acciones de BBVA en XTB? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden comprar acciones de BBVA. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

