Salesforce anuncia alianzas con OpenAI y Anthropic 🎉

Salesforce anunció el 14 de octubre dos extensiones estratégicas de colaboración —con OpenAI y Anthropic— destinadas a profundizar la integración de soluciones de inteligencia artificial dentro del ecosistema Agentforce 360.

La colaboración con OpenAI implica la conexión de la plataforma Agentforce 360 con ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios buscar datos de ventas, analizar conversaciones con clientes y crear visualizaciones en Tableau mediante consultas de texto simples.

Además, ambas compañías ofrecerán herramientas para crear agentes y prompts de IA utilizando los modelos más recientes de OpenAI, incluido GPT-5, junto con una nueva función de ChatGPT para clientes de Salesforce, que proporcionará un mayor control sobre los datos y las relaciones con los clientes.

Simultáneamente, Salesforce anunció una ampliación de su colaboración con Anthropic, centrada en ofrecer soluciones de IA para sectores regulados y sensibles a los datos.

El modelo Claude se convertirá en la base de la plataforma Agentforce 360, con implementaciones iniciales dirigidas al sector financiero.

Ambas empresas también planean una mayor integración de Claude con Slack, permitiendo a los usuarios acceder directamente a herramientas de IA dentro de las aplicaciones de colaboración de equipos.

Salesforce ha mostrado un rendimiento destacado en los últimos años, incrementando de forma constante su escala operativa, ingresos y márgenes año tras año.

La empresa ejecuta una estrategia de desarrollo cuidadosa en el ámbito de la inteligencia artificial, que ya comienza a mostrar resultados tangibles en forma de mayor productividad y mejora de márgenes.

La IA podría convertirse en una palanca operativa clave para Salesforce, permitiéndole escalar tanto costes como beneficios.

A pesar de su crecimiento dinámico, la valoración de la compañía se mantiene relativamente conservadora en comparación con los estándares del sector tecnológico:

El ratio P/E ronda 36

El ratio precio/ventas es 5

El ratio precio/valor contable es 3

Pese a este contexto optimista, las acciones de Salesforce han perdido cerca del 15 % de su valor en 2025.

Incluso el anuncio de hoy sobre la ampliación de su colaboración con OpenAI no logró revertir la tendencia negativa: el precio de la acción cayó más del 1 % durante la sesión.

No hace mucho, comunicados similares sobre acuerdos con OpenAI solían provocar alzas de dos dígitos en la valoración de las empresas tecnológicas.

¿Han dejado los inversores de creer en la “magia” de la inteligencia artificial o la situación fundamental de Salesforce es menos sólida de lo que sugiere un análisis superficial?

Probablemente, esta pregunta encuentre respuesta en los resultados trimestrales próximos.

CRM.US (D1)

Fuente: xStation5

La situación técnica en el gráfico luce complicada para los compradores. La compañía se mantiene en una tendencia bajista que ha persistido durante casi un año y que se ha confirmado repetidamente con rebotes del precio sobre la línea de tendencia y gaps de oferta periódicos.

En abril de este año, se observó el denominado “Death Cross”, que corresponde al cruce de las medias móviles exponenciales EMA50 y EMA200, seguido poco después por un “Bearish Crossover”, es decir, el cruce de la EMA200 por la EMA100 desde arriba.

El precio se acerca de manera constante al nivel de soporte de 229 dólares, y pronto podría intersectar con la línea de tendencia.

Los compradores deben actuar con rapidez si desean revertir la tendencia y evitar una corrección hacia el nivel de 194 dólares, el mínimo registrado hace dos años.