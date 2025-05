Salesforce eleva sus perspectivas para el año 2026

Salesforce (CRM.US) ha elevado el pasado miércoles sus previsiones de ingresos y beneficios ajustados para el ejercicio fiscal 2026, tras unos resultados del primer trimestre que han resultado ser mejores de lo esperado gracias a la sólida inversión en la nube y la creciente adopción de su plataforma de IA. En concreto, el proveedor de software empresarial ha reportado ingresos en el primer trimestre de 9.830 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street de 9.750 millones de dólares y registrando un crecimiento interanual del 7,6 %. Los beneficios ajustados por acción se situaron en 2,58 dólares, superando la estimación de consenso de 2,55 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La plataforma de IA Agentforce de Salesforce muestra un gran potencial La plataforma Agentforce de Salesforce se ha convertido en un motor clave de crecimiento, con más de 8.000 acuerdos cerrados desde su lanzamiento, la mitad de los cuales ya generan ingresos. La plataforma de agentes de IA ha contribuido a que los ingresos recurrentes anuales de Data Cloud e IA superaran los 1.000 millones de dólares, un 120 % más que en el mismo periodo del año anterior. De manera simultánea a su presentación de resultados, Salesforce ha anunciado sus planes de adquirir la plataforma de gestión de datos Informatica por 8.000 millones de dólares, su mayor operación desde la adquisición de Slack por 27 100 millones de dólares en 2021. La adquisición busca fortalecer las capacidades de integración de datos, cruciales para la implementación de agentes de IA. Salesforce mejora sus pronósticos Basándose en el sólido rendimiento reportado en el primer trimestre del nuevo año fiscal, Salesforce ha elevado su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 al rango de 41.000 a 41.300 millones de dólares, frente al rango anterior, que se situaba entre los 40.500 y los 40.900 millones de dólares. La compañía también ha aumentado su previsión de beneficios ajustados a un intervalo de entre 11,27 y 11,33 dólares por acción. Cotización de las acciones de Salesforce Las acciones de Salesforce cotizan por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Los alcistas apuntarán al nivel de retroceso del 38,2 %, mientras que se espera que los bajistas vuelvan a probar el nivel del 23,6 %. El RSI muestra una divergencia bajista a corto plazo, mientras que el MACD se mantiene ajustado tras un cruce bajista.

Fuente: xStation5

