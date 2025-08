Las acciones de Palantir celebran unos resultados récord

Las acciones de Palantir (PLTR.US) se disparan tras la publicación de unos históricos resultados con los que ha batido todas las expectativas. La compañía tecnológica estadounidense, especializada en ciberseguridad, presentó anoche sus cifras correspondientes al segundo trimestre del año, que reflejan un aumento de las ventas de casi un 50% gracias al asombroso impacto de la IA. Además, ha mejorado sus perspectivas para 2025. Palantir bate expectativas con sus resultados En concreto, los ingresos de Palantir en el segundo trimestre del año se han disparado un 48%, hasta alcanzar los 1.000 millones de dólares por primera vez en su historia. Esta cifra supone un incremento respecto al mismo periodo de 2024 y supera las previsiones de Wall Street de 939 millones de dólares. La compañía, que la semana pasada anunció que había firmado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por un valor de hasta 10.000 millones de dólares durante la próxima década, uno de los contratos de software más grandes del departamento de defensa, ha disparado los ingresos provenientes del gobierno estadounidense un 53% durante este trimestre, alcanzando los 426 millones de dólares. Además, sus ingresos por contratos comerciales en Estados Unidos han crecido a un ritmo aún más rápido, al incrementarse un 93% durante el año, alcanzando los 306 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este desempeño superior del negocio comercial estadounidense supone un indicador clave de una demanda sólida, en particular de los productos de inteligencia artificial de la compañía. Además, los beneficios ajustados por acción para el trimestre se han situado en 16 céntimos, superando las expectativas de los analistas de 14 céntimos, mientras que el beneficio a nivel interanual se ha disparado un 144%. Además de presentar sus cifras trimestrales, Palantir también ha elevado su perspectiva de ingresos para todo el año a un rango de 4.140 millones a 4.150 millones de dólares, superando la expectativa previa de los analistas de 3.910 millones de dólares. ¿A qué se dedica Palantir? Palantir, fundada en 2003, vende software de inteligencia artificial a empresas y gobiernos de todo el mundo. Su tecnología se utiliza para recopilar y analizar datos, desde el análisis de la cadena de suministro hasta la vigilancia de objetivos militares y sistemas de identificación para inmigrantes indocumentados. Palantir nació trabajando con agencias gubernamentales como el FBI, para el análisis de inteligencia, lucha contra el terrorismo y seguridad nacional. Pero ahora también trabaja en el sector privado. Entre sus principales clientes se pueden encontrar bancos, aseguradoras, farmacéuticas, fabricantes y otras empresas para optimizar operaciones, detectar fraudes y gestionar riesgos. Además, ayuda a gobiernos y sistemas de salud a manejar datos de emergencias, como, por ejemplo, con el COVID-19. Palantir ha desempeñado durante mucho tiempo un papel como socio clave del gobierno de Estados Unidos, trabajando tanto con el ejército estadounidense como con el de países aliados como Ucrania, para ayudar a limpiar el país de minas durante la próxima década. Además, se ha asociado con nuevas empresas emergentes de tecnología de defensa, que utilizarán el software de la compañía. Comportamiento de las acciones de Palantir Las acciones de Palantir habían más que duplicado su valor desde finales del año pasado, al cierre del lunes. La acción está subiendo casi un 4% en las operaciones fuera de horario en Nueva York tras la publicación de los resultados. Palantir, con sede en Denver, ha visto aumentar el precio de sus acciones más del 500% durante el último año, impulsado por las altas expectativas de los inversores , el crecimiento de la demanda de herramientas de IA y una fuerte presencia en los sectores público y privado. Este rally le ha permitido confirmarse como el mejor valor del 20 empresas más grandes de Wall Street. En estos momentos, la entidad ha alcanzado una capitalización bursátil de 380.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas que cotizan en bolsa, por delante de Salesforce, IBM y Cisco. Este rally le ha permitido confirmarse como el mejor valor del S&P 500 desde principios de año, y entrar en el selecto grupo de las. En estos momentos, la entidad ha alcanzado una capitalización bursátil de 380.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas que cotizan en bolsa, por delante de Salesforce, IBM y Cisco.

