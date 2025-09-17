Salesforce entra en la seguridad nacional

Salesforce, líder mundial en gestión de relaciones con clientes, ha registrado un crecimiento constante y significativo en sus resultados financieros en los últimos años. Los ingresos de la compañía aumentaron de 26.000 millones de dólares en 2022 a casi 38.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025, lo que refleja la expansión de sus operaciones y su eficaz expansión del mercado. Durante el mismo período, el EBITDA creció de forma dinámica, pasando de aproximadamente 5.000 millones de dólares a más de 11.000 millones de dólares, lo que indica una mayor eficiencia operativa y una mejor gestión de costes.

El margen operativo de Salesforce aumentó del 7% en 2022 al 18% en 2025, mientras que el margen neto aumentó del 6% al 15%, lo que demuestra la creciente rentabilidad de la compañía. Esta expansión del margen se debe principalmente a la ampliación de las operaciones, una mejor utilización de los costes fijos, la optimización de los gastos operativos mediante la automatización y la gestión de la infraestructura de TI, así como al crecimiento de los servicios en la nube ofrecidos en un modelo SaaS basado en suscripción. Además, una mayor participación en segmentos más rentables, como la IA y las soluciones para el sector público, y un control más eficaz de los costes de ventas y marketing también están impulsando la mejora del margen.

Missionforce, la unidad de Salesforce para el ejercito de Estados Unidos

Sin embargo, no son solo los sólidos fundamentos financieros los que están captando la atención de analistas e inversores. Salesforce anunció recientemente el lanzamiento de una nueva unidad de negocio llamada Missionforce, dedicada al mercado de la seguridad nacional y a soluciones avanzadas de IA para agencias gubernamentales y el ejército de EE. UU. Esta expansión estratégica busca no solo diversificar las fuentes de ingresos, sino también competir directamente con Palantir Technologies, un actor dominante desde hace tiempo en el sector de los contratos tecnológicos gubernamentales.

Missionforce, liderada por Kendall Collins (exdirector ejecutivo de Salesforce Government Cloud), aspira a implementar sistemas integrados de IA para respaldar la logística, el análisis operativo y la gestión de personal en las estructuras militares y de inteligencia. En la práctica, esto implica construir plataformas inteligentes que ofrezcan soporte para la toma de decisiones en tiempo real a analistas y comandantes, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad de datos.

Dada la creciente demanda de tecnologías digitales avanzadas y automatización por parte de las instituciones gubernamentales, Salesforce ve un enorme potencial en el sector público. Cabe destacar que los ejecutivos de la compañía han reconocido abiertamente que Salesforce se está enfocando directamente en contratos gubernamentales que tradicionalmente han sido competencia de Palantir. La propuesta de valor de Salesforce combina una potente infraestructura de computación en la nube, una amplia experiencia en CRM y algoritmos de IA cada vez más avanzados, diseñados para competir con las soluciones de análisis consolidadas de Palantir.

Cotización de las acciones de Salesforce

A pesar de su sólida base financiera, las acciones de Salesforce han tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado estadounidense en general en 2025. Desde principios de año hasta mediados de septiembre, las acciones de la compañía perdieron entre un 25% y un 28% de su valor, mientras que el índice de referencia S&P 500 ganó aproximadamente un 12%. Esta divergencia en el rendimiento pone de manifiesto que las acciones de Salesforce siguen bajo presión y se encuentran claramente rezagadas respecto al mercado en su conjunto.

El actual cambio estratégico y la expansión hacia el sector de la seguridad nacional podrían representar un punto de inflexión. Salesforce no solo está consolidando su posición en el sector corporativo, sino que también se está abriendo a nuevas fuentes de ingresos con gran potencial. El mercado de contratos de TI e IA del gobierno estadounidense es una de las áreas de crecimiento más prometedoras para la próxima década.

Desde la perspectiva del inversor, la decisión de entrar en este mercado, sumada a la mejora de los resultados operativos, envía una clara señal de que Salesforce aspira a convertirse no solo en un actor tecnológico, sino también en uno geoestratégico. La competencia con Palantir acaba de comenzar, y Missionforce podría demostrar ser una herramienta clave en la batalla por contratos multimillonarios que darán forma al futuro de la seguridad digital de Estados Unidos.