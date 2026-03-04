Conclusiones clave El informe sobre contactos entre Irán y Estados Unidos mejora el apetito por riesgo y reduce parte de la tensión inmediata en los mercados.

y reduce parte de la tensión inmediata en los mercados. El petróleo recorta ganancias mientras el dólar y los rendimientos retroceden desde los máximos del día.

Los últimos informes de The New York Times sobre la propuesta de Irán para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio han mejorado el sentimiento del mercado en los últimos minutos. Según las fuentes del periódico, representantes iraníes han señalado a la CIA que están dispuestos a negociar, aunque los funcionarios estadounidenses siguen siendo escépticos sobre las verdaderas intenciones de Teherán. Los mercados financieros han respondido a esta noticia con un aumento del apetito por el riesgo. Los futuros del S&P 500 y de los índices bursátiles europeos continúan subiendo. El dólar se debilitó hasta los mínimos del día y los rendimientos de los bonos estadounidenses están corrigiendo las subidas anteriores. Al mismo tiempo, los precios del petróleo limitaron las ganancias previas y los precios del gas en Europa cayeron significativamente. Los inversores ven los informes como una posible señal de desescalada en Oriente Medio, aunque esto sigue siendo incierto en esta fase. Cotización del petróleo

