Blue Owl Capital acaba de encender las alarmas en Wall Street tras bloquear las retiradas de uno de sus fondos más populares.

El movimiento ha sorprendido al mercado y ha disparado las comparaciones con episodios de estrés financiero del pasado, reabriendo una pregunta incómoda: ¿estamos ante un simple ajuste de liquidez… o ante la primera señal de que algo más profundo se está tensando en el sector?

¿Qué es exactamente Blue Owl y cómo gana dinero?

Blue Owl Capital es una firma especializada en crédito privado o direct lending. En lugar de financiarse a través de bancos, porque este tipo de financiación suele ser más rápida, flexible y adaptada a sus necesidades.

A menudo, los bancos imponen requisitos estrictos o tardan demasiado en aprobar un préstamo, mientras que Blue Owl puede ofrecer soluciones que encajan mejor con compañías en crecimiento, adquisiciones o proyectos que requieren capital inmediato.

La compañía presta capital, cobra intereses y gestiona carteras de crédito para inversores institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras o grandes patrimonios. También gestiona fondos centrados en infraestructura tecnológica, especialmente centros de datos para inteligencia artificial.

Por ejemplo, si una empresa tecnológica necesita 200 millones y no quiere acudir a un banco, puede pedirlo a Blue Owl. La firma analiza el riesgo, concede el préstamo y lo incorpora a su cartera, generando ingresos recurrentes.

Un caso reciente lo ilustra bien:

Blue Owl vendió 1.400 millones de dólares en préstamos a fondos de pensiones y aseguradoras, cerrando la operación al 99,7% del valor nominal, algo poco habitual en un mercado donde estos activos suelen venderse con descuento.

Que Blue Owl lograra colocarlos prácticamente a la par indica que los compradores consideran que la calidad de sus préstamos es alta y que existe una demanda sólida por este tipo de activos incluso en un entorno de tensión de liquidez.

Tras el anuncio, las acciones de Blue Owl caen un 7%, reflejando una recepción claramente negativa por parte del mercado. Esta reacción agrava aún más la tendencia bajista de la gestora, que ya acumula un descenso del 24% en lo que va de año y cerca del 50% en los últimos doce meses.



El detonante del pánico en Blue Owl

Además de la venta de préstamos, Blue Owl anunció una medida que revolucionó el mercado: la prohibición de retiradas de capital en uno de sus fondos clave.

En términos simples, esto implica presión de liquidez. Los inversores que quieran retirar dinero ahora tendrán restricciones mucho más severas. Blue Owl gestiona varios vehículos:

OBDC: su fondo principal, cotiza en bolsa y presta a empresas medianas.

su fondo principal, cotiza en bolsa y presta a empresas medianas. OBDC II: fondo privado para grandes inversores; es el que ha bloqueado retiradas.

fondo privado para grandes inversores; es el que ha bloqueado retiradas. OTF: fondo centrado en préstamos a compañías tecnológicas.

El problema se concentra en OBDC II, donde las solicitudes de retirada superaron ampliamente el límite habitual. Para frenar la presión, Blue Owl tomó una decisión drástica, OBDC II ya no permitirá retiradas y en su lugar, devolverá capital mediante:

ventas de activos,

reembolsos de préstamos,

distribuciones extraordinarias.

Dentro de esta operación, OBDC II vendió 600 millones de dólares, equivalentes al 34% de su cartera, para devolver un crédito con Goldman Sachs y realizar una distribución especial del 30% del valor del fondo. Al mismo tiempo, los otros dos vehículos vendieron 400 millones cada uno.

¿Cómo afecta a la cotización de Blue Owl?

A corto plazo, la operación genera liquidez, reduce el apalancamiento y mejora la flexibilidad financiera. Pero el mercado sigue desconfiando. Los fondos cotizados de Blue Owl se negocian muy por debajo de su valor neto:

OBDC cotiza al 81% del valor neto de sus activos.

OTF cotiza al 73% del valor neto de sus activos.

Esto significa que los inversores están valorando los activos por debajo de su precio contable, algo inusual en un entorno normal.

En sectores como la tecnología, por ejemplo, las compañías suelen cotizar con prima por su valor añadido (marca, algoritmos, barreras de entrada).

Que los fondos de Blue Owl cotizan con descuento posiblemente refleja que el mercado no está completamente convencido de la calidad o liquidez de los activos.

¿Es esto un Bear Stearns 2.0?

Bear Stearns fue uno de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos y del mundo y su colapso en 2007-2008 fue una señal temprana de que el sistema financiero estaba entrando en una fase crítica.

En cuanto a la comparación con Blue Owl, no implica que debamos alarmarnos. No es una advertencia de un colapso inmediato, sino un recordatorio de que algo no funciona del todo bien. Lo que señala el economista El‑Erian es un síntoma: cuando un fondo bloquea retiradas, significa que la liquidez no es tan abundante como parecía.

Blue Owl ha ganado tiempo con la venta de activos y los cambios en su estructura, pero el sector del private credit sigue bajo vigilancia. La situación no es necesariamente grave, pero sí merece atención.

¿El principio del fin?

Aunque lo ocurrido no implica un colapso del sistema financiero ni el inicio de una crisis profunda, sí es una señal a la que conviene prestar atención dentro del sector del crédito.

Al fin y al cabo, el crédito es el motor de crecimiento de cualquier economía: cuando falla, el resto de piezas pueden empezar a caer como una torre de Jenga.

Si episodios como este se repiten, el sistema de financiación podría empezar a mostrar signos de estrés que, en el peor de los casos, derivarían en problemas más serios.

No sería la primera vez que sucede. Varias crisis históricas han tenido su origen en tensiones crediticias, siendo el ejemplo más reciente la de 2008, cuando la facilidad para conceder préstamos de baja calidad y el impago masivo de hipotecas desencadenaron un colapso global.

Por ahora, no estamos en una situación similar: la morosidad sigue contenida, el mercado no muestra señales extremas de deterioro y la economía no parece estar al borde de un precipicio. Aun así, estos episodios funcionan como indicadores tempranos de que algo no termina de encajar o de que ciertos mecanismos necesitan ajustes.

En el caso concreto de Blue Owl, la venta de activos a precios casi perfectos demuestra que la firma sigue gestionando carteras de calidad.

Sin embargo, el bloqueo de retiradas y la presión de liquidez evidencian que su modelo tampoco es inmune a momentos de tensión. La compañía ha logrado estabilizar la situación por ahora, pero el mensaje de fondo es claro: cuando un actor de este tamaño se ve obligado a tomar medidas extraordinarias, el mercado presta atención.

La preocupación no reside tanto en lo que ha pasado hoy, sino en lo que podría anticipar sobre la fragilidad estructural de un sector que ha crecido muy rápido y que empieza a mostrar sus primeras grietas.

