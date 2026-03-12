Las acciones del BBVA caen más de un 3%, situándose como el valor más castigado del IBEX 35. La corrección responde a una combinación de factores.

Por un lado, la presión general que sufre el sector financiero en un contexto marcado por la disrupción geopolítica en Oriente Medio y su efecto en el desplome de precio de los bonos, golpeando directamente a bancos que son grandes tenedores de estos activos.

Por otro, una alerta que ha generó ayer inquietud entre los inversores por sus implicaciones reputacionales y estratégicas en Estados Unidos.

El BBVA lastra al IBEX 35 en una jornada negativa para la banca

El BBVA no es el único banco en rojo. Entidades como Sabadell, Bankinter, Santander o CaixaBank registran caídas superiores al 1,5%.

Sin embargo, el BBVA destaca por un retroceso mayor, que puede estar alimentado por un aviso dirigido a sus inversores en el que reconoce que su política ESG, podría convertirse en un lastre en el nuevo entorno político estadounidense.

El banco admite que teme no solo ser acusado de greenwashing (exagerar su compromiso climático), sino también de greenhushing, es decir, ser criticado por ocultar sus iniciativas de sostenibilidad para evitar represalias políticas.

Este matiz es especialmente relevante en un momento en el que la agenda ESG se ha convertido en un campo de batalla ideológico en Estados Unidos.

La caída de los bonos está arrastrando también al sector bancario

El desplome generalizado del precio de los bonos no solo encarece la financiación de toda la economía, también está golpeando directamente a la banca.

Las entidades financieras mantienen grandes carteras de deuda pública y, cuando los precios de estos bonos caen, el valor de sus activos se reduce de forma inmediata, generando pérdidas latentes y presionando sus balances.

A esto se suma que, en un posible entorno de tipos altos y mayor incertidumbre, las empresas y familias piden menos crédito, lo que recorta una de las principales fuentes de ingresos del sector.

Esta combinación explica por qué los bancos, incluido BBVA, llevan semanas sufriendo en Bolsa y les está costando recuperar el impulso, especialmente después de haber cotizado a múltiplos exigentes.

El auge del greenhushing y el giro político en Estados Unidos

La campaña anti‑ESG impulsada por la administración Trump ha llevado a muchas empresas estadounidenses a silenciar o rebajar públicamente sus compromisos climáticos para evitar críticas o sanciones.

El BBVA teme que esta dinámica pueda extenderse a Europa y afectar a compañías con una agenda verde muy visible. El banco advierte que un mayor escrutinio podría derivar en litigios, investigaciones o acusaciones tanto por exceso como por defecto en sus políticas ESG.

Presión política y retrocesos en Estados Unidos

La ofensiva anti‑ESG ya ha provocado que grandes gestoras como JPMorgan, BlackRock, State Street o Pimco reduzcan su participación en iniciativas climáticas.

Aunque Europa mantiene un compromiso más firme con la sostenibilidad, el BBVA reconoce que existe riesgo de represalias para empresas con presencia internacional y una agenda verde muy visible.

Este contexto genera incertidumbre en un área que antes era una fortaleza estratégica para el banco.

¿Por qué el anuncio es negativo para las acciones de BBVA?

Las acciones de BBVA acumulan ya una caída cercana al 8% desde el inicio del año. Tras un 2025 frenético para el sector bancario español, el valor parecía entrar en una fase de consolidación clave para intentar superar máximos históricos.

La caída del BBVA resume bien el momento que atraviesa la banca, la combinación de tensiones macro y un mensaje propio que introduce incertidumbre explica por qué el valor se ha convertido en el más castigado del IBEX 35 en la sesión. El banco afronta ahora un escenario más exigente, en el que la evolución del mercado de deuda y el clima político en EE. UU. serán determinantes para su recuperación.

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