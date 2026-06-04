¿Se está acabando la fiesta de la IA? La señal que empieza a preocupar a Wall Street

Una vez superada la parte más intensa de la temporada de resultados, da la sensación de que los inversores se han acostumbrado, quizá demasiado, a que sus compañías favoritas del sector de semiconductores presenten cifras muy por encima de lo esperado. Y no es extraño: después de la subida casi vertical que ha vivido el sector, ya no vale cualquier cosa.

Hasta hace unos meses, bastaba con superar el consenso y ofrecer un outlook razonable para que el mercado reaccionara con entusiasmo. Sin embargo, tras el enorme hype que ha rodeado a todo lo relacionado con la inteligencia artificial, el riesgo de mantener estos activos en cartera ha aumentado y, con él, la exigencia de los inversores.

Este aumento del listón empieza a inquietar a parte del mercado, porque abre la puerta a que un flujo constante de noticias positivas deje de ser suficiente para sostener el entusiasmo y termine provocando una corrección. En un entorno donde las grandes sorpresas de resultados en compañías de IA empiezan a escasear, los inversores vuelven a mirar al resto del mercado, donde un conflicto latente y el riesgo de un repunte inflacionario siguen amenazando el momento dulce de la bolsa estadounidense.

En este giro de narrativa ya han aparecido las primeras víctimas: Broadcom y CrowdStrike.

Broadcom: resultados excelentes, castigo inmediato

Broadcom, la empresa de chips del momento y la séptima mayor compañía de Estados Unidos con una capitalización superior a los dos billones de dólares, ha sido una de las principales afectadas por este cambio de tono.

La compañía volvió a batir expectativas en ingresos y BPA por sexto trimestre consecutivo, demostrando un momentum sólido. Aun así, sus acciones caen un 11% en el premarket, una reacción que refleja hasta qué punto la exigencia del mercado se ha disparado.

Antes de la apertura, Broadcom cotiza en máximos históricos, con una subida superior al 35% en lo que va de año. En el primer trimestre, la empresa había anticipado ingresos de 22.000 millones y un EBITDA ajustado de 15.000 millones. Ambos datos fueron superados con holgura:

Ingresos del segundo trimestre: 22.187 millones

EBITDA ajustado: 15.244 millones

Guía para el tercer trimestre: 29.000 millones, un crecimiento del 84% interanual

Aun así, el mercado no quedó satisfecho. La ausencia de una mejora en el outlook anual parece haber pesado más que los buenos resultados. En un entorno donde todo debe ser excepcional, cualquier señal de moderación se castiga.

Cifras clave del trimestre:

Ingresos: 22.190 millones, +48% interanual

BPA: 2,44 dólares, por encima de los 2,39 previstos

Margen operativo: 67,3%, +200 pb interanual

Flujo de caja libre: 10.300 millones, equivalente al 46% de los ingresos

Margen bruto: 77,1%, –230 pb interanual

La compañía enfrenta ahora nuevos riesgos: mayor competencia en semiconductores, incertidumbre macroeconómica y posibles presiones sobre la demanda global.

CrowdStrike: máximos históricos, expectativas extremas

Aunque pertenece a un sector distinto, CrowdStrike se encuentra en una situación muy similar. La compañía llegaba a resultados en máximos históricos y con una revalorización del 57% en 2026, lo que elevaba la exigencia a niveles máximos.

Tras varios trimestres consecutivos sorprendiendo al mercado, esta vez los resultados, aun siendo buenos, no fueron suficientes para mantener el entusiasmo.

CrowdStrike alcanzó ingresos de 1.385 millones de dólares, un crecimiento del 25% interanual, y logró beneficios netos de 277,7 millones, frente a las pérdidas del mismo trimestre del año anterior. Además, registró un nuevo récord en ARR, alcanzando 256 millones, un 32% más interanual, y elevó su guía para el resto del año.

Sin embargo, el mercado esperaba un crecimiento aún mayor en ARR y unas previsiones menos conservadoras. El resultado: ventas para asegurar beneficios tras una subida tan pronunciada.

Cifras clave del trimestre:

Ingresos: 1.385,6 millones, +26% interanual

Margen operativo (no-GAAP): 24%, +33% interanual

Flujo de caja libre: 468,5 millones, +67% interanual

Conclusión: exigencia máxima en un mercado que ya no perdona nada

Estas caídas pueden interpretarse como una señal de que la euforia por la inteligencia artificial empieza a moderarse. Sin embargo, también es cierto que Broadcom y CrowdStrike llegaban a resultados en máximos históricos y con subidas superiores al 30% en el año, lo que hacía inevitable que el listón fuera extremadamente alto.

La próxima semana tendremos otro termómetro clave: Oracle.

Sus resultados permitirán medir si la inversión en centros de datos sigue acelerándose y, sobre todo, si su backlog crece por encima de lo esperado. Si es así, significará que las grandes compañías no solo mantienen su gasto en IA, sino que lo están incrementando de forma considerable.