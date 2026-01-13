¿Se mantendrá la tendencia desinflacionaria en diciembre?

- El informe de inflación de diciembre de EEUU podría dar la impresión de un retorno de las presiones sobre los precios debido a distorsiones en los datos de noviembre.
- IPC general: +0,3 % intermensual, +2,7 % interanual (sin cambios respecto a noviembre).
- IPC subyacente (excluyendo alimentos y energía): +0,3 % intermensual, +2,7 % interanual (frente al 2,6 % de noviembre.
Hoy a las 14:30h recibiremos el IPC de Estados Unidos de diciembre. Este es el informe más importante de la semana y, junto con el NFP, una de las publicaciones clave desde la perspectiva de la política monetaria de la Reserva Federal.
¿Qué esperar de la inflación de Estados Unidos?
La inflación en Estados Unidos probablemente aumentó ligeramente a finales de 2025. El consenso espera que el IPC de diciembre se sitúe en un +0,3 % intermensual, tanto para la inflación general como para la subyacente. En términos interanuales, el IPC general se sitúa en el 2,7 %, mientras que se espera que el IPC subyacente repunte hasta el 2,7 % desde el 2,6 % de noviembre. Este modesto repunte se atribuye principalmente a la normalización tras una lectura inusualmente débil en noviembre, más que al inicio de una nueva ola de presión inflacionaria.
El IPC de noviembre se vio distorsionado por el cierre del gobierno estadounidense, que retrasó la recopilación de datos de precios y obligó a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) a basarse en imputaciones, especialmente en los componentes de vivienda. Según Bloomberg Economics, esto podría haber subestimado la inflación en unos 20 puntos básicos. Como resultado, el informe de diciembre podría parecer indicar un retorno de las presiones sobre los precios a medida que estos efectos puntuales se disipen. Algunos bancos también señalan la posibilidad de distorsiones persistentes, sugiriendo que los primeros datos verdaderamente "limpios" podrían no llegar hasta febrero.
Los mercados estiman una probabilidad aproximada del 95 % de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión. Las autoridades monetarias monitorearán el impacto de los aranceles en los precios, pero la mayoría de los pronósticos asumen que la inflación se desacelerará gradualmente en 2026. Se espera que la desinflación en el sector inmobiliario y la disminución de las presiones salariales compensen los efectos arancelarios.
Curiosamente, la previsión del mercado para la decisión de enero se ha vuelto cada día más restrictiva. Este cambio podría explicar el reciente repunte del dólar estadounidense.
