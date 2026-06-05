¿Se viene el rebote de Puig?

Tras el carpetazo definitivo a la fusión con Estée Lauder, las acciones de Puig sufrieron un severo correctivo en bolsa. Aunque han experimentado una leve recuperación desde entonces, el recelo sigue instalado en el mercado. Ante este escenario de incertidumbre, cabe preguntarse: ¿mantiene la compañía su atractivo e impulso a largo plazo?

Puig es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas de XTB.

El fin del gran catalizador de 2026

La ruptura de las negociaciones con Estée Lauder eliminó de un plumazo el principal motor alcista que la firma española tenía para este año, lo que explica que su posterior rebote apenas roce el 5%. Sin embargo, esto no tiene por qué ser una mala noticia. Las megafusiones corporativas suelen traer consigo complejos riesgos de integración y, en este caso particular, el precio planteado era un obstáculo insalvable.

Los pilares del crecimiento de Puig: El motor de Asia-Pacífico

El valor fundamental de Puig sigue intacto gracias a dos grandes bazas:

Liderazgo global: Posee varias de las fragancias que se mantienen firmes dentro del top 10 de ventas mundiales.

Potencial geográfico: Asia-Pacífico representa un tercio del mercado mundial de la belleza, pero solo aporta el 11% de los ingresos de Puig. Esta clara infraponderación ya se está corrigiendo: en el primer trimestre de 2026, la facturación en esta región se disparó un 26,1% (a tipo de cambio constante). A medida que pase el tiempo, esta región tendrá mayor peso en las ventas totales y también influirá en incrementar la tasa de crecimiento.

Una victoria para el pequeño inversor

Para los accionistas minoritarios, el fracaso de la operación es, de hecho, un motivo de alivio. Ejecutar la fusión por debajo de los 22 € por acción habría significado infravalorar la compañía y destruir valor.

Las acciones de Puig suben un 8% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Puig?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.