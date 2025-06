Según el gobernador del Banco de Canadá, Macklem, un acuerdo comercial con EE. UU. podría derivar en la eliminación de aranceles. 📌

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, ofreció un discurso cauteloso pero moderadamente optimista, destacando que los avances hacia un nuevo acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos podrían contribuir a aliviar las presiones inflacionarias mediante la posible eliminación de aranceles mutuos. Subrayó que, hasta que se concrete dicho acuerdo, tanto los aranceles impuestos por EE. UU. como las medidas de represalia adoptadas por Canadá seguirán afectando la inflación y la confianza económica. Macklem señaló que la demanda interna final en Canadá se mantuvo débil en el primer trimestre, y que la prolongada incertidumbre podría mantener cautelosos tanto a consumidores como a empresas. Si bien reconoció que una bajada de tipos podría estar justificada si los efectos negativos de los aranceles se intensifican y las presiones inflacionarias disminuyen, también advirtió que una persistente rigidez en la inflación subyacente dificultaría las reducciones de tipos. El banco central sigue guiándose firmemente por los datos, especialmente en lo relativo a señales de debilidad en el mercado laboral estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras el discurso, el dólar canadiense (USDCAD) cotiza ligeramente a la baja en 1.38746, con una caída del 0.10 %, aunque se mantiene cerca de los máximos recientes dentro de la principal zona de resistencia. Fuente: xStation 5

